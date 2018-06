Cómo privatizar un río

En el campo el agua es sagrada. Si alguien decide represar una quebrada para bien propio, estará perjudicando las demás tierras quebrada abajo. Entonces es un motivo de querella, y la ley siempre protege a todos por igual en ese caso. Nadie puede represar un río ni una quebrada, nadie puede privatizar un río. Esto es una ley del campo que todos aceptamos. Y casi nadie transgrede esa pequeña norma porque pertenece al acuerdo que hacemos los ciudadanos para poder vivir en sociedad.

La ley funciona en esos casos porque son pequeños capitales en disputa; pero cuando hay grandes capitales, la ley se va para el carajo y los ríos quedan a merced del que tenga plata y quiera algo con ellos. Dicho de una manera popular, en este país el que tiene plata marranea.



Entonces la función social del Estado de derecho se va para el carajo, y quedamos a merced de la buena voluntad de las empresas privadas. Y eso produce risa nerviosa; o risa triste, o risa derrotada. Porque las empresas privadas solo quieren su propio bienestar. Experiencias tenemos. Hemos salvado empresas privadas, como bancos, a cambio de que nos tengan clavados con tarifas de usura. Los colombianos sabemos que para los bancos, las deudas son públicas y las ganancias, privadas.

Sigo con los ríos. Si Colombia quisiera represar los ríos que nutren la cuenca amazónica, el mundo entero nos armaría un problema, con justa razón. Represar el Caquetá, el Putumayo, el Inírida, el Vaupés es darle una puñalada al gran pulmón del mundo. Los ríos son de todos, no podemos disponer de ellos simplemente porque nacen en nuestro territorio.



Los ríos no se pueden privatizar con fines de lucro de unos cuantos. Como ha hecho EPM con el río Cauca. El argumento que esgrimen los defensores de la enorme represa es que no hay otra manera de cubrir la demanda energética del 2020 en adelante. Digamos que es cierto. Pero con seguridad no será gratis ni habrá tarifas sensatas. Nos van a cobrar la energía que salga de Hidroituango como quieran; y nos van a cobrar el descalabro técnico que tuvieron.



Y entonces no entiendo. Represan un río de todos, hacen una hidroeléctrica, y la energía que sale de esa hidroeléctrica se vuelve privada, y nos la cobran a lo que quieran. Sin contar el perjuicio que causa la represa a los demás departamentos y municipios que se encuentran río abajo. No es justo que el Gobierno cohoneste estas prácticas perversas que privilegian solo capitales privados.



Porque EPM, aunque sea empresa pública, vende la energía que produce a precios altísimos. Solo analizar el incremento de la energía en el Eje Cafetero luego de que EPM adquirió la famosa Chec es suficiente para afirmarlo.



Colombia tiene la obligación de ir modificando su matriz energética paulatinamente. Pasar de esas superhidroeléctricas a proyectos comunitarios. Pasar de la dependencia de hidrocarburos a la energía eólica y solar, pero no producidas por una única empresa sino por muchas microempresas a lo largo y ancho del territorio. Hay que diversificar la matriz y promover la descentralización de las matrices que vengan. En Alemania ha comenzado esta revolución. Según la fundación Henrich Böll, el 25 por ciento de la energía de ese país proviene actualmente de fuentes renovables; y casi casi la mitad de los kilovatios hora de energía renovable provienen de instalaciones en manos de los ciudadanos.



Mientras eso pasa, si pasa, seguiremos a merced de unas pocas empresas que hacen lo que quieren con el argumento tendencioso (diría que mentiroso) de que solo ellos pueden proveer la demanda energética del futuro.



CRISTIAN VALENCIA

cristianovalencia@gmail.com