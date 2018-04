Camisetas, fútbol y multinacionales

Esta columna comienza con un operativo de 2016 cuando las autoridades allanaron un lugar en donde se chiviaba la camiseta de la Selección Colombia y otras selecciones. Hasta ahí todo bien: la ley es la ley. Lo preocupante de ese operativo, lo que me parece un exceso de autoridad, fue que decomisaron las máquinas de coser. Por lo general, en este país, detrás de una máquina de coser hay una mujer que atiende una familia entera. Si lo quieren escuchar bonito y contundente, por favor recuerden los versos de esa Carta rumbo a Gales, de Juan Manuel Roca: “Y mujeres encorvadas al pedal de la Singer / Que hubieran podido llegar en su loco pedaleo / Hasta Java y Burdeos / Hasta el Nepal y su pueblito de Gales (…)”.

Esta columna continúa con un viaje a los años 60. Cuando en este país se cultivaba algodón por montones en el territorio nacional. Y ese algodón abastecía las necesidades de importantes y portentosas textileras, que en conjunto y en su momento convirtieron a Medellín en la capital industrial del país. Y Colombia era próspera porque no solo había café para vender, sino industrias que producían telas que se vendían en Colombia y el mundo entero.



¿Qué pasó con el algodón? Pues lo quebraron nuestros amados presidentes, con sus ministros de Hacienda graduados en Harvard y Columbia. Comenzaron a importar algodón de Estados Unidos, y ese algodón importado resultó ser muchísimo más barato que el nacional por la sencilla razón de que Estados Unidos SÍ subsidia a sus agricultores y SÍ protege sus empresas para generar riqueza.



¿Qué pasó con esas gloriosas textileras? Que se quedaron sin materia prima, que sus costos se subieron, que comenzó a llegar mercancía de contrabando, que el Gobierno no las protege con aranceles. Pasó que el sector podría estar al borde de la quiebra, cuando es un negocio próspero en otros mundos más desarrollados –o menos tontos–.



Esta columna quiere recordar el partido contra Australia. Los chicos de la Selección Colombia, saliendo a la cancha del Fulham con sus sudaderas azules, rotuladas en la espalda con las palabras Águila y Coca-Cola, a la altura de donde debía estar el nombre del país y el jugador. Imagino que la federación necesita platica, pero estaría bien que no se les notara tanto el hambre, cambiando la identidad de un país por marcas en la sudadera de presentación oficial.



Después del calentamiento, los muchachos se quitaron esas sudaderas y quedaron solo con las camisetas Adidas. La camiseta oficial que, aunque todos quieren tener, no todos pueden comprar porque cuesta 299.900 pesos, según la página oficial de Adidas, lo que significa más de un tercio de un salario mínimo oficial en este país. ¿Cuántas camisetas se han vendido y se venderán? Muchas, porque es un negociazo. Y muchas más si a la selección le va bien. ¿Cómo y por qué Adidas es nuestro diseñador oficial? Lo ignoro, pero seguro hay mucha plata de por medio, porque, como sabemos, es uno de los grandes negocios del fútbol.



Esta columna termina con el rompecabezas armado. Las costureras, más las textileras, más diseñadores locales, más una marca poderosa como Café de Colombia, o qué sé yo, ¿será que no se pueden unir para hacer una camiseta que represente la dignidad de Colombia y de los deportistas de este país?



Esta columna cree que sería un gana-gana para todos, porque, además de dignidad y glorias deportivas, se produciría trabajo para todos los colombianos. A menos, claro, que los colombianos seamos los de menos en este negocio.



CRISTIAN VALENCIA

