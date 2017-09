Bogotá: ‘Tan mía y tan ajena’

Cada cuatro años se renuevan las alcaldías en Colombia. Y cada cuatro años comienzan los millonarios contratos para cambiar todo lo que hizo el antecesor con ‘su marca’, por decirlo de alguna manera. Cada cuatro años el eslogan de posicionamiento de una alcaldía, acuñado por un determinado alcalde, debe ser borrado; y cada cuatro años se debe imprimir el nuevo eslogan de posicionamiento de un determinado alcalde en carros, maquinaria pesada, vallas, chalecos, papelería, avisos publicitarios, servilletas y lo que se le ocurra al jefe que ordena ese gasto en la alcaldía. La marca de Bogotá, por ejemplo, tiene que ser cambiada por completo cada cuatro años a un costo que no quiero imaginar.

Es un gasto exorbitante. Para no ir muy lejos, la alcaldía de Gustavo Petro tuvo que borrar todo rastro de su antecesor para imprimir en todas partes ‘Bogotá humana’; a su vez, el alcalde Peñalosa tuvo que borrar todo rastro de la alcaldía de Petro para imprimir en todas partes ‘Bogotá mejor para todos’.



Ojo, que no estoy hablando a favor o en contra de ningún alcalde. Solo quisiera que el Concejo de Bogotá, como el de todas las ciudades de Colombia, acabe de una vez con ese hueco fiscal que produce esa forma de hacer política.



No quisiera que el asunto se quedara en cuánto se gastó este o aquel, porque es una práctica que ha hecho carrera en las alcaldías de todo el país desde hace tiempo. Lo que podría pasar es que se abriera una discusión, que el tema fuera tratado por los concejales en profundidad. Les costará trabajo, sin duda, llegar a la conclusión obvia. Porque detrás de todas las buenas intenciones hay un enorme negocio publicitario y de impresores que no será fácil acabar.

Bogotá y todas las ciudades de Colombia merecen un eslogan para posicionarse internacionalmente y para consolidar el sentido de pertenencia de sus habitantes, que permanezca en el ambiente por lo menos durante veinte años.



Encontré un artículo al respecto que aborda el tema con mayor profundidad que la que puedo imprimir en este espacio. ‘Bogotá: entre la identidad y el ‘marketing’ urbano’, escrito por Isabel Duque en Cuadernos de Geografía, de la Universidad Nacional, dice, en una de sus consideraciones finales, que “en muchos casos las campañas, especialmente las de marketing interno, están tan ligadas a la gestión de las administraciones que terminan convirtiéndose en campañas orientadas a fortalecer la imagen de quien gobierna y a marcar la diferencia entre administraciones, con lo cual no hay continuidad y la frontera entre el marketing urbano y el marketing político parece difuminarse”.



Medellín es la Ciudad de la Eterna Primavera. Esa es su marca. Río de Janeiro es Ciudad Maravillosa; Nueva York, Capital del Mundo; París, Ciudad Luz; ¿y Bogotá?, como la canción: “Tan mía y tan ajena”.



De lejos, uno supone un enormísimo gasto cada cuatro años, que podría ser usado para otras cosas más nobles. Si solucionan el lema para Bogotá (que ya no es la Atenas suramericana ni está 2.600 metros más cerca de las estrellas), podrían usar ese dinero en: colegios, centros de salud, vías de comunicación, conexión pública a internet, o lo que se imaginen los alcaldes.



Si van a trabajar en el marketing de esta ciudad, que sea de verdad una empresa a largo plazo.



Gráficamente, tenemos definido algo en Bogotá. Todos estamos de acuerdo en que los cerros orientales definen esta ciudad de una pincelada. Nos falta un lema que nos una de verdad.



Un concurso estaría muy bien.



CRISTIAN VALENCIA

cristianovalencia@gmail.com