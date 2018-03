Aborto y campaña

Ni las reformas legales son suficientes para garantizar abortos seguros, ni las restricciones legales del aborto reducen la tasa de estos. Es la conclusión más contundente del Instituto Guttmacher en su más reciente informe. En Colombia, la tasa de embarazos no planeados es 50,5 %, y Profamilia calcula que hay unos 400.000 abortos al año, entre legales y clandestinos. Eso corresponde a más de la mitad de los embarazos no planeados. Con este panorama, quise saber qué le espera al país, según quien gane la presidencia. Cinco de los 7 candidato/as respondieron mis preguntas.

1. ¿Hará algo para limitar el tiempo de gestación al que se puede abortar, pues hoy no hay límite?



–De la Calle: Estoy de acuerdo en que se fije un límite en el tiempo para abortar en caso de violación. En caso de embarazo de riesgo inminente para la vida de la mujer, estaría de acuerdo con que se permita el aborto aun cuando el embarazo esté avanzado, especialmente si la mujer tiene hijos que pueda dejar huérfanos.



–Córdoba: Abrir un amplio debate nacional, de Estado, con independencia de la postura personal.



–Petro: Colombia Humana priorizará la garantía de derechos sexuales y reproductivos, en particular los de mujeres, adolescentes y jóvenes.



–Fajardo: Reglamentar las disposiciones de la Corte. Procedimientos seguros y de fácil acceso para disminuir el riesgo.



–Duque: Soy católico, he sido, soy y seré provida. Ahora, como demócrata, debo aceptar los fallos de la Corte.



2. ¿Hará algo para despenalizar el aborto en casos distintos a los que definió la Corte, o para penalizar los que la Corte despenalizó?



–D. L. C.: Estaría dispuesto a buscar la ampliación de justificaciones para el aborto, siempre y cuando haya suficientes consensos al respecto.



–P. C.: Comparto la posición de la Corte frente al aborto en los tres casos estipulados.



–G. P.: Especial importancia tendrá el derecho a decidir de las mujeres en relación con su vida, cuerpo y salud.



–S. F.: Estoy de acuerdo con lo autorizado por la Corte. Debemos dar garantías para su cumplimiento efectivo.



–I. D.: No.



3. Propuesta para reducir el número de abortos inseguros.



–D. L. C.: Prevenir los embarazos no deseados, que son los que llevan a abortos inseguros.



–P. C.: Programas para educar a jóvenes en una vida sexual sana y responsable.



–G. P.: Ofertar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de las sentencias de la Corte.



–S. F.: Que los hospitales realicen abortos seguros en las causales permitidas y según protocolos del Minsalud.



–I. D.: Educación para una sexualidad responsable y consciente, con claridad de las consecuencias de los actos.



4. Propuesta sobre educación sexual y anticonceptivos.



–D. L. C.: Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean considerados derechos fundamentales. Educar para que los hombres asuman su sexualidad con la responsabilidad debida. Mayor disponibilidad y menor costo de anticonceptivos, con énfasis en lugares más apartados.



–P. C.: Acceso fácil y gratuito a anticonceptivos. Cooperación con organizaciones que investiguen temas de educación sexual.



G. P.: Gran programa nacional para prevención de embarazo adolescente, basado en garantizar acceso y permanencia en el sistema educativo. Eliminar toda barrera de acceso a insumos, medicamentos y tecnologías para la anticoncepción.



–S. F.: Crear la campaña más grande en prevención de embarazo en la adolescencia, con redes sociales como aliadas. Usar centros amigables para la salud sexual y reproductiva adolescente como modelo para garantizar acceso a los métodos de protección, de manera fácil, rápida y sin tramitología.



-I. D.: Debe haber educación sexual, no inducción sexual. Promover formación en valores y fomentar las escuelas de padres para involucrarlos decididamente en los procesos de educación de sus hijos. Los métodos anticonceptivos deben ser tenidos en cuenta.



CLAUDIA ISABEL PALACIOS GIRALDO