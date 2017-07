Maduro, una bestia acorralada

¿Quién lo diría?, después de cuatro años de vejámenes y violaciones a sus derechos, Leopoldo López retorna a su casa para terminar de cumplir su pena de casi catorce años y, según lo manifestó el propio Defensor del Pueblo, las condenas de otros líderes opositores presos por instigar la violencia y el crimen, están siendo revisadas.

No obstante, hace poco tiempo el propio Maduro había dicho que la única forma de liberar a López era un intercambio por el líder independentista portorriqueño Óscar López Rivera siempre que al venezolano lo dejaran en Estados Unidos. Ahora, sin más, lo envía a su casa bajo el pretexto que la condena fue producto de juicios parciales de una Fiscal que más que contribuir con la aplicación de justicia en Venezuela atizó la violencia. Para el dictadorzuelo y para su camarada Canciller, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Verdad, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, con sus críticas enconadas a los métodos y posturas de Maduro y su séquito la convierten hoy en una piedra en el zapato y en un obstáculo difícil de superar, porque lo que defiende es, precisamente, la Constitución de Chávez.

Esta reacción y las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo sorprendieron a venezolanos y a la comunidad internacional. El Régimen, parapetado en la Comisión de Justicia y Verdad creada en 2013 ahora afirma que Venezuela vive un “clima de impunidad” por cuenta de las recientes declaraciones de la Fiscal Ortega. Cuando hace casi cuatro años, Maduro aplaudió la condena a López a cerca de 14 años de prisión en Ramo Verde, la señora Ortega era ejemplo de rectitud e imparcialidad pues había solicitado 30 años de cárcel.



Hoy, curiosamente, en medio de la crisis más aguda que enfrenta la dictadura, cuando ya no hay excusa que valga para justificar la opresión y la violencia criminal contra el pueblo y que proviene del Estado y de los denominados colectivos chavistas, Ortega es presentada como la culpable y primera responsable del “clima de impunidad”, injusticia y violencia generalizada.



Maduro afirmó que la decisión de la Comisión y luego del Tribunal fue previamente aprobada por él y luego, haciendo gala de su falsa “ética y moral”, pretendió presentarse como un mandatario respetuoso de las autoridades de otras ramas del poder.



¡Qué payaso! De esos a los que niños y adultos deben temer. Es un criminal sin escrúpulos, ignorante e inculto; de los más peligrosos. Lo único que tiene es un verbo ordinario que destila odio, rabia y desesperación. Todo lo contrario al prototipo del venezolano.



Los venezolanos y la comunidad internacional no pueden caer en esta nueva trampa. El animal acorralado y sin salida afila las garras y embiste más duro. Trata de dividir nuevamente a la oposición, de enfrentarla y crear falsos dilemas: La señora Ortega no es el enemigo, López no está en su casa como un acto gracioso y noble del Régimen, y la Constituyente que buscan no es el mecanismo para lograr la paz y la convivencia.



La responsabilidad por todos los muertos, víctimas, desplazados, expatriados, que desde hace años viene produciendo Venezuela es toda de Chávez, Maduro y los carteles que los han rodeado: el de la droga, el de la violencia y el de la corrupción.



El régimen amedrentado recurre a lo que puede. Parece que ha caído en cuenta que su lucha es contra una fuerza incontenible: la de la ciudadanía nacional e internacional que ya no aguanta más ni está dispuesta a caer en más trampas



Venezolanos: no piquen el anzuelo de Maduro y Delsy. Unidos y a la calle como nunca. ¡No a la Constituyente! ¡No a doblegarse! Falta camino y hay que andarlo con paso firme y sin dudas. ¡Adelante!



CLAUDIA DANGOND