Silencio a gritos

Cuando vi, hace unas semanas, en la primera página de la edición internacional de ‘The New York Times’ una columna sobre ‘El escandaloso silencio de las mujeres abusadas en Colombia’, mi primera reacción fue pensar que, con tal atención internacional, el terrible silencio se está rompiendo.



Ya la revista ‘The New Yorker’ y el diario ‘Le Monde’ habían reportado al respecto cuando la periodista Claudia Morales denunció haber sido abusada sexualmente por un antiguo jefe cuyo nombre prefirió mantener en secreto.

La autora de la columna en ‘The New York Times’, María Antonia García, señala que en Colombia hay tres reportes de acoso sexual cada hora, pero la ineficiencia institucional para responder a los abusos (“la impunidad de las denuncias de abuso sexual es del 97 %”) y el temor a represalias han llevado a que para las mujeres abusadas el silencio sea la única opción.



Con cifras semejantes es difícil mantener la esperanza de que las cosas están cambiando en nuestro país, como están cambiando en otras naciones. Todavía, como escribe la columnista, “(...) denunciar a un violador en países patriarcales como Colombia condena a la víctima al ostracismo. El abusador, si se le denuncia, estará esperando afuera del juzgado para ajustar cuentas. El silencio se convierte en la única defensa de las mujeres atacadas: cállate y ruega que no vuelva a ocurrir”.



El hecho de que esas denuncias aparezcan en los diarios, sin embargo, tiene resonancia y forma parte del movimiento global en el que la situación de abuso y desigualdad de las mujeres, institucionalizada, avalada e inclusive enseñada de generación en generación, sale a la luz y poco a poco del silencio.



Finalmente, es claro que el abuso de poder y la convicción de superioridad de tantos hombres no son normales, por más que en nuestras sociedades machistas los hombres sean alentados a empujar los límites, a creer que las mujeres deben ser conquistadas, que ellas juegan a ‘hacerse las difíciles’, que necesitan ser ‘convencidas’ por cualquier medio para tener sexo, que siempre terminan cediendo porque, al final, es lo que todas quieren.



Los millones de historias de mujeres que denuncian experiencias de acoso, abuso y violaciones demuestran la malevolencia de ese sistema de valores erróneos, por más que se siga reafirmando a través de la publicidad, el cine, la televisión, las redes sociales, la religión y la cultura masculina y misógina.



En ese contexto, es asombrosa la rapidez con que se extienden los movimientos como #MeToo, dándole voz a la situación de injusticia entre géneros, mostrando la extensión de la depredación sexual y de comportamiento abusivo que tanto afecta negativa y persistentemente las vidas de las mujeres y pasando de lo conceptual y ‘secreto’ a lo público y concreto.



Muchos hombres poderosos se están derrumbando. Tantos ‘intocables’ han perdido empleos, reputaciones y legados de la noche a la mañana. La política también se ha visto afectada en muchos lugares, y las denuncias están teniendo consecuencias en las elecciones.



Definitivamente, la cortina de las grandes mentiras sobre asalto sexual, acoso y sexismo ha sido abierta, y todo eso está obligando a los hombres a examinar su propio comportamiento de una manera que la mayoría de ellos no habían tenido que hacer hasta ahora.



Ya no es ‘cool’ ser un cerdo, acosador, coleccionista de conquistas o cualquiera de las diferentes modalidades de ‘avances masculinos’ aceptadas y fomentadas en nuestra cultura.



Y todo eso ha ocurrido en apenas unos meses. Mucho está por pasar. Y tanto por aclarar, discutir y cambiar. No hemos terminado de hablar de por qué tantos hombres se sienten con derecho al espacio, el poder y el cuerpo de otras personas. Ni sobre la hostilidad de nuestra cultura hacia la igualdad de las mujeres. Ni sobre cómo hacer justicia para las víctimas. El sonido de nuestras voces apenas ha comenzado.



CECILIA RODRÍGUEZ