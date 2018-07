Las lecciones que nos deja el fútbol

Hoy, los diarios ingleses, los comentaristas de televisión, las redes de internet están llenos de lamentos, elogios, revisiones, análisis sobre la casi casi, la tan cercana, la muy posible clasificación del equipo como nuevo campeón de la Copa Mundo.

En semifinales, la gran victoria, con buenas razones, se vislumbraba en el horizonte. Especialmente porque jugaban contra un equipo prácticamente desconocido, al que podrían vencer sin esfuerzo, por lo cual llegaron al juego saboreando un gustito de gloria.



Si creemos la opinión de Luka Modric, la estrella del equipo croata, fue precisamente la arrogante actitud inglesa, prediciendo un triunfo fácil y subestimando al oponente, lo que empujo a los croatas a ganar. Modric acusó a los periodistas y expertos ingleses de falta de respeto hacia los jugadores de Croacia y admitió que sus compañeros de equipo habían usado las críticas para motivarlos a la victoria.



En todo caso, será una copa más para Europa, y, a pesar de las lágrimas regadas en las canchas rusas y la rivalidad entre equipos y países, los europeos se sienten unidos alrededor de ese triunfo para el continente, una vez más.



Lo cual me trae al interrogante planteado por un amigo columnista de NPR, Tim Padget, sobre las razones por las cuales ninguno de los equipos del continente americano logró siquiera llegar a las semifinales, lo cual no había ocurrido desde el 2006.



Ningún equipo latino ha ganado la copa desde cuando Brasil lo hizo en 2002. ¿Por qué?



Según la teoría de Padget, el problema es otro que se le puede endilgar a la globalización.



Las estrellas del fútbol latino, como Messi, Neymar, James Rodríguez y muchos otros, no juegan en sus países porque están agregando calidad y valor a las ligas europeas a cambio de salarios de muchos números.



Y si bien los países se enorgullecen de ver a sus mejores jugadores deslumbrar a los aficionados en Barcelona, Madrid o París, están al mismo tiempo viendo debilitarse su propia cultura futbolística por falta de ejemplos para emular.



Padget cita a Jorge Valdano, exestrella del fútbol argentino que le dijo a ‘The Guardian’: “Nuestra diáspora (de fútbol) nos hizo ver perder uno de los mejores maestros: la emulación”.



Comparando la situación futbolística con el comercio internacional, América Latina “exporta a sus estrellas del fútbol tan fácilmente como envía soya, petróleo, cobre y todas las demás materias primas que representan dos tercios de las exportaciones de la región”.



Parecería, en ese contexto, que las federaciones de fútbol de la región sufren de la misma falta de visión macroeconómica que mantiene a sus países atrapados ‘en vías de desarrollo’ y a sus ligas luciendo pobres en comparación con las europeas.



Como Padget lo explica elocuentemente: “Así como la excesiva dependencia de América Latina de las exportaciones de productos básicos ha debilitado sus cimientos económicos –el continente en realidad no aporta mayor valor agregado con esos recursos–, parece justo preguntar si su modelo de exportación futbolística está debilitando la infraestructura del deporte”.



Por muchas décadas, el fútbol era la plataforma en la que los países latinos podían demostrar su igualdad competitiva con el resto del mundo. Con buen fútbol, América Latina podía sentirse orgullosa, y ganando copas mundiales veía subir su autoestima y lograr que el mundo olvidara su disfuncionalidad.



Con resultados como los de esta Copa Mundo, por más justificaciones y explicaciones, lo que el fútbol latino está haciendo es poner en evidencia la brecha que nos separa del desarrollo y la disfuncionalidad que caracteriza al continente.



CECILIA RODRÍGUEZ