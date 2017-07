El poder de las amigas

LUXEMBURGO. “Para muchas mujeres –escribe Rebecca Traister en el libro Todas las mujeres solteras–, las amigas son nuestras socias principales a lo largo de la vida; son ellas las que nos mueven a nuevos retos y malas relaciones, nos acompañan a través de nacimientos y enfermedades, al comienzo de nuestra vida adulta y al final –después de una separación o divorcio o la muerte de un cónyuge–”.

Ese no es el único libro que celebra la amistad entre mujeres. El cine y la televisión están llenos de ejemplos que muestran características tradicionalmente reservadas a relaciones románticas.



Libros de ficción y de no ficción, incluido el de Traister, y diferentes estudios que consideran y reconsideran las amistades femeninas han llegado a proponer que, dado el papel vital que juegan en la vida de tantas mujeres, las buenas amistades deberían recibir los mismos beneficios y reconocimientos que tradicionalmente vienen con el matrimonio.



Después de todo, como dice otra autora, Deborah Tanner, en su nuevo libro, Usted es la única a quien puedo decirle: “Tener una amiga significa estar menos sola en el mundo”.



El título del libro es una exploración sobre cómo las mujeres de todas las edades, culturas, clases sociales, razas y geografías nos relacionamos. Es una frase que desde niñas nos decimos entre nosotras cuando necesitamos a alguien en quien confiar y que repetimos figurativa y literalmente a lo largo de nuestras vidas.



Aún más interesante es la noción, desarrollada en el libro, de que la amistad y el romance no son tan excluyentes como nuestra cultura nos ha enseñado. Las amistades femeninas, aunque platónicas, pueden, como en un romance, estar cargadas con las mismas interacciones entre la confianza y la confusión que hacen el romance emocionante y, a veces, insoportable: ¿le gusto? ¿Me llamará de vuelta? ¿Aún me aprecia después de todos estos años?



El cliché más extendido es que las amistades femeninas son confiables, reconfortantes y constantes. La realidad y los estudios han demostrado que pueden ser todo eso, pero, también, difíciles, y para perdurar requieren atención y trabajo.



En las amigas encontramos respiro, reconocimiento, un deseo común de diversión, de hallar balance y de hablar de todo. La amistad femenina ha sido la piedra angular de la vida de muchas mujeres desde siempre. En épocas anteriores, cuando muchos matrimonios se hacían por razones económicas, las amigas proporcionaban socorro emocional o intelectual y refugio.



En nuestros días, los matrimonios ofrecen más en el sentido emocional, pero tienden a comenzar más tarde. El promedio de edad del primer matrimonio entre las mujeres de muchos países es de 27 años –si se casan, porque las tasas de matrimonios siguen en bajada cada año–.



Un estudio del Instituto Pew predice que de la generación del nuevo milenio, un cuarto no va a casarse.



Es también un hecho que las mujeres están viviendo más parte de su vida adulta solteras y convirtiéndose en sí mismas, no como pareja de un hombre o parte de una estructura familiar tradicional, sino al lado de otras mujeres: las amigas.



Agreguémosle el argumento científico. Dos importantes estudios recientes demuestran que tener amigas es conducente a una mejor salud mental, menos depresiones, menos obesidad y mejores hábitos de vida, y que las que tienen una buena red de amistades viven más y en mejor condición que las que no tienen amigas.



Las amistades femeninas pueden durar toda la vida y acompañarnos a lo largo de matrimonios, hijos, alegrías y pérdidas, lo cual le da un nuevo significado a la expresión ‘hasta que la muerte nos separe’.



