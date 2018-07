Un ambiente difícil

Con un gobierno electo que empieza a mandar y con un gobierno en ejercicio que se enfrenta a la oposición del nuevo que se posesionará el 7 de agosto, el ambiente para las discusiones más trascendentales que se vienen es realmente difícil. La reforma del sistema pensional pertenece a este grupo de grandes debates que deben partir de inmediato, pero que solo con una amplia discusión llevarían a los mejores resultados posibles. A su vez, también en esta área el hoy presidente electo presentó durante su campaña unas ideas que ameritan discusiones muy sólidas, que no se limiten a temas puntuales ni dejen por fuera el complejo contexto que actualmente presenta la situación de envejecimiento acelerado de los adultos mayores, hoy muy desprotegida en el país.

Hace 25 años se hizo la reforma del Sistema de Seguridad Social colombiano que se consagró en la Ley 100 de 1993. Por fortuna se escribieron documentos que hoy adquieren un inmenso valor. De ellos se deduce que el debate abierto que fue tan difícil con quienes en ese momento representaban al Estado en el gobierno y en el Congreso de la República permitió incluir, así fuera parcialmente, temas que en principio se habían dejado por fuera. Esta experiencia es prueba de la necesidad absoluta de vincular en los próximos debates a la academia y a la sociedad civil en general. Hoy, dos décadas y medio después, también es evidente que las falencias y costos de esa reforma que hoy llevan a la necesidad de hacer una del sistema pensional se previeron, se calcularon, se analizaron, pero fueron desoídos por los miembros del Gobierno y del Congreso, y que intereses privados permearon las decisiones del Estado.

Antes de la Ley 100, la cobertura pensional era alrededor del 24 % con un déficit del 0,8 % del PIB. En el 2016, con un déficit pensional del 3,4 % del PIB, la cobertura en pensiones era de 29 %. FACEBOOK

TWITTER

Dos temas se plantean otra vez en esta nueva reforma que también se suponía eran los centrales que justificaron la Ley 100: la baja cobertura del sistema, que en 1993 era del 25 por ciento, y el déficit pensional, que según datos del Ministerio de Hacienda era del 0,8 del PIB. Sin embargo, este último no era generado explícitamente en ese momento por el Sistema de Reparto, ISS, esquema que se quería modificar, sino por los regímenes especiales de pensiones, entre los cuales el más importante era el que provenía de los sueldos de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas, maestros e instituciones públicas. No obstante, la motivación de la Ley 100 se concentró en el déficit generado por el sistema del ISS y solo los debates posteriores obligaron a algunas medidas sobre los verdaderos causantes de este problema fiscal. Sin duda, el déficit del ISS se iba a presentar por razones demográficas y de distorsiones del sistema, pero ¿cuándo? ¿Y los otros déficits qué?



El hecho real es que antes de la Ley 100, la cobertura pensional era alrededor del 24 por ciento con un déficit del 0,8 por ciento del PIB. En el 2016, con un déficit pensional del 3,4 por ciento del PIB, la cobertura en pensiones era de 29 por ciento. No se cumplió la hipótesis de la reforma de 1993 que suponía que, con la entrada de los fondos de pensiones, se resolvería tanto la baja cobertura como el déficit pensional. A esto se debe agregar que de los ocupados en 2018, que son 22 millones, solo 8 millones están afiliados a este sistema, lo cual deja al descubierto 14 millones de trabajadores, mujeres y hombres, sin posibilidades de una pensión. Además, por la cantidad aún no clara de trabajadores con órdenes de prestación de servicio (ODS) que no tienen vinculación permanente, es probable que sus posibilidades de cumplir requisitos para pensiones puedan ser bajas.



Para contribuir a este debate, el 5 de julio, en el Hotel Radisson, el Banco de la República, el CiSoe y la OIT realizarán un ‘Seminario internacional sobre la próxima reforma pensional’. Vendrán cuatro expertos internacionales, se presentarán las propuestas existentes de Anif, Fedesarrollo y Asofondos, y participarán también el nuevo gobierno, sindicatos y empleadores.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com