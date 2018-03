Qué panorama político tan desalentador

Difícil es iniciar en Colombia una conversación sin que el primer comentario no sea sobre el triste y desalentador panorama de la política actual, obviamente, con la confusa y compleja campaña presidencial como eje central. Por ser este un momento trascendental de la vida colombiana, es fundamental hacer el esfuerzo de identificar los hechos y elementos que han generado este clima desfavorable para actuar en consecuencia.

El primer elemento que debe considerarse es la poca conciencia que se percibe en las respuestas dadas ahora a la compleja coyuntura actual, así como la nula importancia que se le concede al futuro inmediato. Como la sociedad colombiana, el debate está absolutamente fraccionado: a los economistas solo les interesa la economía; a los empresarios, sus beneficios; a los ricos, su capital; a las clases medias, que no les quiten lo poco que tienen, y a los pobres, que alguien les resuelva sus necesidades. Finalmente, los campesinos, con todo en contra, se defienden donde la paz les da oxígeno, para no hablar de la crisis en el Pacífico y en nuestras fronteras con Venezuela.



Pero resulta que todo está atravesado por distintos tipos de violencia, en un período que debería ser de paz; por una agresividad en el ejercicio de la política, por unos candidatos presidenciales que, con excepción de Petro, no arriesgan nada; por un gobierno en retirada cuando los meses que le faltan son cruciales; por una ciudadanía asustada, sin ganas de ejercer sus derechos políticos, y por unos expresidentes que no logran entender que su momento ya pasó y deben darles el espacio a otros.

Ante ese escenario tan complejo, lo obvio era que estas campañas para el Congreso y la presidencia de la República fueran excepcionales en muchos sentidos. FACEBOOK

TWITTER

Se sabía que el posconflicto no sería nada fácil, pero no contábamos con el terrorismo del Eln ni con la agresividad de bandas criminales que acosan a sectores de este país; con el creciente costo ambiental ni con el impacto del cambio climático. Menos aún se esperaba el colapso institucional de los tres poderes, que se tradujo en una profunda debilidad del Estado de derecho, dominado por la corrupción a todo nivel.



Ante ese escenario tan complejo, lo obvio era que estas campañas para el Congreso y la presidencia de la República fueran excepcionales en muchos sentidos. Como lo mencionó el profesor Fernando Cepeda, en el reciente foro de Semana, un gran cambio es lo que está enfrentando el país, y ninguno de los candidatos se refiere a semejante aspecto de la situación actual. Peor aún, esta es tal vez la campaña menos ingeniosa y menos creativa que ha enfrentado el país en los últimos años. ¿Dónde están las propuestas para asumir semejante complejidad de problemas con el fin de encauzar el país hacia una etapa de paz sostenible, incluyente, solidaria y con una mejor posición en la globalización?



Ningún candidato está presentando nada que se parezca a una respuesta coherente que enfrente esta realidad. Por el contrario, muchas de sus propuestas aisladas ignoran este contexto. Por ejemplo, todos prometen bajarles los impuestos a las empresas, sin plantear a quién le subirían las contribuciones al Estado. Nadie se atreve a mencionar los ajustes que requieren las variables que son parte del sistema pensional, pero quieren ampliar su cobertura, sin preguntarse de dónde saldrán los recursos para hacerlo.



Como se supone que es el liderazgo político el que organiza de manera civilizada las demandas de una sociedad, la profunda distancia entre la realidad que viven diariamente 50 millones de ciudadanos y lo que proponen los líderes políticos genera este panorama desolador, donde no se perfila un norte ni un camino que conduzca a que este cambio que se vive actualmente empiece a construir esa Colombia que anhelamos todos.



Este alejamiento de la realidad también se está dando en el sector empresarial. Pero, en vez de comprender que el cambio también los afecta en la definición de sus nuevos roles en la sociedad colombiana, siguen solicitando al Estado más de lo mismo.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com