Pensiones: sin sesgos

La reforma pensional no aparece entre las grandes prioridades de los líderes en el último Panel de Opinión, que realiza periódicamente la empresa Cifras y Conceptos. Es entendible porque el grupo de dirigentes que participan en estas encuestas tiene resuelto su problema de vejez. Muchos de ellos posiblemente recibirán montos considerables de las empresas que han dirigido cuando se retiren, o tienen suficiente capital para asegurar una ancianidad sin dificultades. Pero el grueso de la población pobre o aun de clase media cómo y de qué van a vivir cuando sean adultos mayores sí es un tema que les quita el sueño.

Colombia nunca ha podido resolver la desprotección de la población que termina su etapa productiva. Cerca del 70 por ciento de los colombianos no tienen posibilidad de disfrutar de una pensión que les garantice los mínimos necesarios al concluir su vida productiva. Como se afirmó hace 20 años, la Ley 100 no lograría la meta de un incremento significativo en la cobertura del sistema pensional, entre otras razones porque ese no fue realmente el objetivo que se perseguía (López et al., 1993). Para muchos era evidente que lo que se buscaba era dinamizar el mercado de capitales del país, siguiendo el ejemplo chileno. Ese propósito se consiguió plenamente. Hoy, los fondos privados de pensiones tienen 215 billones de pesos.



La verdadera razón para una nueva reforma pensional, además de lograr la mayor cobertura, no es el costo fiscal que produce el pago de pensiones del sistema de reparto, costo inflado por los dueños de los fondos. La verdadera razón es el pánico que el mismo sistema privado generó en Chile con pensiones no superiores al 30 por ciento de los ingresos de los cotizantes. El sistema colombiano de ahorro individual todavía es muy joven y no ha empezado a pagar pensiones de vejez, pero ya existen serias preocupaciones entre quienes han seguido lo que ha sucedido en sistemas similares. ¿Por qué si los fondos han acumulado tanto dinero, las pensiones terminan siendo tan bajas? Los chilenos tienen las respuestas que los colombianos no quieren escuchar.



Nadie ha encontrado el sistema perfecto, pero lo que sí es evidente es que el debate sobre la reforma pensional no puede darse solo con los dueños de los fondos que afirman a gritos que el problema es el sistema de reparto, Colpensiones, el cual se tiene que liquidar para que ellos puedan quedarse con todos los aportes pensionales del país. Por fortuna, Fedesarrollo y el Externado han entrado a estas discusiones con posturas distintas, inclusive defendiendo la permanencia de Colpensiones.



Este es un debate trascendental, difícil de explicar en una columna de opinión. Pero lo que sí se les puede decir a los candidatos presidenciales, que no han dicho una palabra sobre este inmenso problema, es que sería un verdadero desastre que la definición del sistema que Colombia debe adoptar en una reforma impostergable quede en manos del grupo que tiene claros intereses financieros. Tanto el modelo de reparto como los fondos privados de ahorro pensional tienen problemas serios, pero una reforma en este campo debe apartarse del sesgo que traería si uno solo de los sistemas actuales define el futuro de la vejez de todos los colombianos. Lo que se requiere es más que seminarios que aporten verdades incompletas y manejos sesgados de la información.



Claro que hay serios problemas fiscales con el sistema actual, pero ¿por qué se le carga todo al sistema de reparto y no se miran los costos de los regímenes especiales? ¿Por qué no se analiza el costo acumulado de aquellos que nunca han contribuido al sistema y hoy tienen jugosas pensiones? ¿Y por qué no se les pide a los fondos que se comprometan con el verdadero valor que recibirán los pensionados, que han ahorrado durante su vida productiva? Para responder esas y otras preguntas se necesitan estudios actuariales, análisis financieros y muchos más, que se realicen con criterios técnicos y no con miradas interesadas.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com