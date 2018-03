La vanidad de Sergio y la ingenuidad de Humberto

Después de las elecciones del pasado 11 de marzo quedó en evidencia que a menos que cambie radicalmente el panorama electoral, las opciones actuales para la presidencia 2018-2022 están entre una derecha que ya hemos vivido y sufrido y una izquierda que muchos desconocen y temen. Ante esta posibilidad, son numerosas las voces que les piden a los candidatos de centro que se unan para que esta alternativa que se considera la más adecuada para el momento actual llegue a la presidencia.

Claro que la derecha tiene muchos seguidores y la izquierda también, pero una gran parte de los colombianos les temen con razón a los dos extremos. La gran mayoría quiere votar a favor de un candidato que lo convenza, que le dé tranquilidad y le presente un futuro sereno y sin odios ni revanchas. Es decir, poder ejercer su derecho al voto para apoyar a quien consideran el mejor y no votar en contra del que consideran el peor.



Sin embargo, las declaraciones de Fajardo y de De la Calle, después de los resultados de las elecciones, dejan muchísimas preocupaciones que es necesario en estos momentos cruciales poner sobre el tapete. Ante el triunfo innegable del Partido Verde, Fajardo se expresa con una dosis inmensa de vanidad y suficiencia, como si el éxito de los ‘verdes’ se debiera solo al hecho de que él es el candidato presidencial de ese partido. Nadie niega su trabajo, pero lo que es evidente es que gran parte de estos excelentes resultados se deben al prestigio de Antanas Mockus y al esfuerzo de los principales miembros de este grupo. Con esa posición de Fajardo, que se siente sobrado, cualquier tipo de alianza con De la Calle es imposible, y así lo ha hecho saber. Mockus, con su estilo, pide la unión del centro, pero ¿qué piensan Robledo, Claudia y Angélica? No es el momento de quedarse quietos ni callados.

Pero, para ser justos, la situación por el lado del liberalismo tampoco está nada fácil, no ya por vanidad, algo que no tiene Humberto, sino por una cualidad que en estas circunstancias es un terrible defecto: su profunda ingenuidad. Se le ha dicho en todos los tonos que su gran problema es tener a César Gaviria y a ese sector del Partido Liberal, lleno de problemas, detrás de su candidatura. Sin embargo, ahora que le sirven en bandeja la oportunidad de asumir la dirección del partido y quitarse ese fardo de encima que le ha ahuyentado a muchos votantes, no deja que la situación fluya, sino que sale a defender a Gaviria. En esos momentos donde al Partido Liberal bajo su mandato no le ha ido nada bien, desde hace tiempo, no es el momento de ignorar una realidad que les hace mucho daño a sus aspiraciones presidenciales. Si se quita este problema de encima, es muy posible que desaparezcan factores que al Partido Verde lo alejan de una posible alianza, esto siempre y cuando Fajardo aterrice. Nadie le pide a Humberto que se vaya en contra de quien a su manera lo promovió con malos resultados para su campaña y para el partido, pero sería imperdonable que no aproveche la coyuntura que se le presenta.



Frente a la vanidad de Fajardo y a la ingenuidad de Humberto, es bueno decirles que la historia les cobrará muy caro no deponer sus actitudes personales para buscar la alianza que se les pide a gritos. Este país no necesita más polarización de la que ya estamos viviendo. Los extremos, independientemente de quien gane, nos garantizan que esta nefasta división se profundizará.



No necesitamos que se frene ese posconflicto que apenas empieza ni el odio que Uribe y el Centro Democrático han generado hábilmente; pero tampoco queremos vivir las consecuencias del complejo de Adán de Petro, que quiere empezar por una constituyente, ni esa peligrosa postura de llanero solitario que lo caracteriza.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com