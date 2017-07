Frente a la turbulencia…

Los colombianos vivimos en medio de una constante turbulencia, invadidos de noticias duras, pocas positivas, y otras que muestran una crisis de valores de esta sociedad. Allí se derrumban mitos, se comprueban hipótesis, se destapan escándalos y se confirman nuevas realidades que tienen todo que ver con la desaparición de la ética profesional en muchos sectores, y con poca moral en el comportamiento de quienes son considerados líderes. Más que hundirse en el pesimismo, lo que se requiere es sentarse a reflexionar especialmente sobre las salidas para que todo ese potencial de Colombia y de su pueblo inteligente y trabajador no se sigan enfrentando a tantas barreras que dificultan construir una sociedad mejor.

Aunque muchos desprecian los análisis económicos, y de paso a los economistas, la pregunta clave es: ¿si estuviéramos creciendo al 4 %, como era la tendencia histórica, estarían los otros problemas causando semejante desasosiego? Probablemente no, porque con el bolsillo lleno la vida se ve de otra manera. Sin embargo, se juntó todo: la desaceleración de la economía después de un período de bonanza, el destape de la corrupción de la política, de la actividad privada y de muchos individuos que fueron figuras respetables en el país. Todo esto ha ahogado una noticia positiva muy importante: el fin de las Farc como guerrilla, su paso a la política y la posibilidad de que suceda algo similar con el difícil Eln.



Para empezar, dimensionemos algo que es real: el posconflicto. Es impresionante la positiva reacción internacional que ya se expresa en recursos para apoyar programas específicos. Obviamente, esos recursos son mínimos frente a los costos que demandará una de las etapas más complejas para cualquier nación que salga de una confrontación armada. Esa es la expresión de una realidad que, ante los ojos del mundo, nos saca no solo de la lista de países en guerra, sino que nos muestra, en medio de semejante contexto mundial, como uno donde los esfuerzos para vivir en paz son serios.



Como no todos los colombianos somos conscientes de este momento histórico, en vez de apoyar nuestro paso hacia una vida distinta, o de hacer aportes sobre lo que debemos dar, lo descalificamos todo. Es hora de cambiar el chip: recuperemos el Estado de derecho, bastante maltrecho por la crisis de la justicia; la politización del Ejecutivo y la mediocridad del Legislativo. Es hora de hacer valer la Constitución del 91 de manera que la campaña presidencial tome el tema de los derechos de todos como su bandera. Gómez Méndez tiene razón sobre la corrupción. Aquí no se necesitan más leyes. Lo que se requiere es cambiar la forma como funciona la sociedad, rescatar las normas de convivencia, recuperar la sanción social y, como también afirmó Elizabeth Ungar, reconocer que la madre de toda la corrupción actual nace de la política.



Señores empresarios, ustedes están frente al reto de sus vidas: propongan las grandes transformaciones que requieren los sectores productivos hoy en crisis, pero de manera que sea claro qué ponen ustedes y qué tiene que hacer el Estado. El área rural ya tiene un diagnóstico y unas políticas que poco a poco se empiezan a desarrollar, pero sobre la industria... nadie ha dicho claramente por dónde empezar. Algo similar pasa con el comercio, que llora, pero tampoco se han planteado ajustes a los nuevos escenarios frente a la modalidad de ofertas a precios muy bajos o frente a esta hora de las tecnologías de la información.



Este es el momento de la creatividad, la solidaridad y la justicia. La unión de fuerzas es imperativa para iniciar la limpieza de sectores que han caído muy bajo. Por ello, suavicemos la turbulencia con la dosis de optimismo que toda transformación profunda requiere.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com