¿Exportar sin producir?

Termina el 2017 con la esperanza de todos los colombianos, economistas o no, de tener un 2018 con una clara recuperación de la economía. De alguna manera, todos –obviamente unos más, otros menos– han sentido que así nos vaya mejor que a otros países latinoamericanos, crecer alrededor del 1,5 por ciento, cuando estábamos acostumbrados a tasas mucho más altas, les pasa facturas no esperadas a muchos ciudadanos. Por ello no sorprende que Colombia empiece a ver toda clase de fórmulas para recuperar esa dinámica perdida.

Una de ellas, con explicaciones obvias, es la necesidad imperiosa de exportar a ritmos acelerados. Es evidente esta propuesta porque la deuda externa sobre el PIB es alta, y este peso en divisas solo deja de ser importante cuando la economía crece a tasas altas, pero es grave frente a una continua desaceleración. Un exdirector de Crédito Público, mi hijo para ser más precisa, me lo enseñó hace tiempo. Además, estamos en un mundo globalizado, y competir exitosamente en y con mercados internacionales es una verdadera necesidad.



Sin embargo, la preocupación que surge no siempre se presenta frente al anterior argumento para acelerar la economía: ¿podemos exportar más si no producimos más? Y no solo se trata de aumentar una oferta exportable que no se logra diversificar ni en términos de productos ni de lugares de destino de nuestros productos. Se trata de innovar, algo que Colombia hace mal; aumentar la productividad y trabajarle a la comercialización, porque no basta sembrar si después no se puede vender, ni aquí ni en el exterior. Colombia Siembra es un excelente ejemplo de esta falla en las políticas públicas.



Sin negar entonces la importancia de esta premisa, no tiene sentido dejar en un segundo plano el gran reto de producir más de aquello que se pueda vender. Esto implica grandes cambios en productividad, tema que ahora se plantea como novedoso, cuando ha sido menospreciado por años por distintos gobiernos y el mismo sector privado, que tampoco invierte en este campo ni presiona al gobierno de turno para que lo haga.



En síntesis, lo que el país tiene que hacer es identificar los sectores productivos donde la meta de producir más y exportar más se cumpla, y ese es, obviamente, el sector rural y la agroindustria, por razones que todos conocen. Tenemos los elementos básicos, tierra y agua, siempre y cuando se puedan hacer esas reformas que los dueños de la tierra, con el apoyo de sus contrapartes urbanas, no dejan hacer: ni distribuir esa tierra y menos que se apruebe el Catastro Multipropósito, que llevaría no solo a tener recursos fiscales que el Gobierno necesita para impulsar la producción agropecuaria, sino a un uso más eficiente de este recurso, cuyos dueños sueñan con vender sus fincas por metro cuadrado; es decir, la tierra para especular.



No se desconoce que ciertos sectores industriales, con un pequeño empujón no solo del Estado, como siempre, sino de sus dueños, también pueden aumentar la oferta exportable. Y la respuesta más rápida está en el campo y la agroindustria, pero siempre y cuando se acabe con esta dolorosa realidad de la historia colombiana: la tierra es la fuente del poder político, y ese no se suelta así sea a costa de la prosperidad de 50 millones de colombianos. Solo con un jefe de Estado fuerte, independiente, sólido y dispuesto a jugarse su capital político, eso será posible. El problema es que este tipo de primer mandatario no se ve.



Colombia necesita urgentemente divisas, pero esas no salen de la nada, sino que es fundamental incrementar la producción en áreas y productos que abran nuevos mercados nacionales e internacionales. La desaceleración de la economía también obedece a políticas públicas equivocadas, pero nadie asume el costo cuando fallan, como ahora. ¿Por qué Paraguay, República Dominicana, Panamá y Perú crecen más que nosotros? La explicación no está solo en factores internacionales.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialpez.com