El capital político es para gastarlo

Siempre se les pide a los verdaderos políticos que cuando lleguen al poder usen todo su capital político para obtener grandes realizaciones. Se parte de la idea de que si son finalmente elegidos por el pueblo en una democracia, por débil que sea, es precisamente porque han acumulado un gran respaldo popular expresado por una gran votación. Sin embargo, la confusión entre liderazgo y popularidad lleva a que estos personajes midan su aprobación solamente por las encuestas, que en realidad lo que calculan es la popularidad y no lo realmente importante: su capacidad de adelantarse al momento y generar los cambios que requiere una sociedad y, con frecuencia, el ciudadano común no visualiza. Si esta es la forma que se impone en el mundo moderno de evaluar la gestión de un mandatario o de un ministro o de cualquier figura pública en ejercicio de las tareas que le corresponden, lo que harán estos individuos es tratar de dar gusto a quienes, en una sociedad desigual como la nuestra, tienen opinión y poder decisorio.



Por la forma como funcionan estas sociedades de hoy, les demandamos a nuestros mandatarios que se gasten su capital político con el cual fueron elegidos, pero, realmente, al medir solo su popularidad les estamos impidiendo que cumplan con un deseo natural que consiste en que los escogimos para que tomaran las grandes decisiones que no a todos convienen o gustan.



El mejor ejemplo sobre este contrasentido lo estamos viviendo hoy en Colombia. Sin negar grandes fallas de la administración Santos, entre otras su deseo de complacer a todos, lo que genera muchos problemas; la debilidad de algunos de sus ministros y la inoperancia de muchas estrategias, sin embargo, lo que sí debe reconocerse es que se gastó su capital político por lograr el proceso de paz con las Farc. Por algo el expresidente Belisario Betancur públicamente lo dijo: el presidente Santos ya ha logrado un puesto en la historia de Colombia.



Nadie sensato, y existen muchos en nuestro país que no lo son, puede negar que hoy ya las Farc dejaron de existir como grupo guerrillero, algo que todos los anteriores mandatarios de esta nación buscaron y no lograron. Las Farc entrarán a la política para terror de esa extrema derecha irracional que avanza en este país. Pero Colombia, a pesar de esta visión negativa, no será la misma que hemos vivido nosotros.



Pese a esto, ningún mandatario reciente había llegado a tener niveles tan bajos de popularidad como el presidente Santos. Además, como la economía está en su ciclo descendente, por errores de política económica de varios gobiernos, incluido este, que no ahorraron en épocas de bonanza, la visión generalizada es que a Santos le ha ido peor que a todos sus antecesores. Sin que se interprete como una defensa de este gobierno, que ha tenido muchas fallas, como todos, es innegable que Santos se jugó su capital político por la causa mayor: el proceso de paz con la guerrilla más vieja de este continente.



Estas consideraciones son importantes porque si la gestión gubernamental solo se mide por encuestas y a Santos se lo considera el peor de todos los mandatarios, ningún otro se le medirá en esta sociedad, con sectores tan retardatarios, a realizar siquiera una de las grandes transformaciones que se requieren para que Colombia sea un país realmente moderno y equitativo. Quién se le va a medir a esa reforma agraria postergada por siglos, o a esa reforma política que acabe con los gamonales, o a la cruzada contra la corrupción que les dañe los negocios a tantos personajes.



Ninguno de los próximos mandatarios, ténganlo por seguro. De lo contrario, pagarían con su capital político esas decisiones, y si eso se mide por las encuestas y sus bajos resultados se consideran un fracaso de la gestión, seguiremos con presidentes que no tocarán los privilegios de quienes han impedido el verdadero desarrollo de este país. Así de simple.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com