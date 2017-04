Que lo dejen gobernar

16 de abril 2017 , 01:45 a.m.

Bogotá sí ha tenido un líder revolucionario que hizo primar el bienestar general sobre el particular, trabajó para lograr el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad, puso en el primer lugar de su agenda a los más vulnerables y destrabó importantes proyectos que parecían imposibles de lograr.



Ese hombre ya nos demostró en el pasado su capacidad de gestión y su visión de ciudad. En solo tres años construyó una red de bibliotecas públicas, mejoró la calidad de la educación con innovación y cobertura, construyó una extensa red de ciclorrutas, andenes, alamedas, parques; pavimentó más vías y construyó más puentes que cualquiera de sus antecesores y cualquiera de sus sucesores.

En el tiempo que lleva de nuevo en la Alcaldía, ha demostrado que mantiene sus prioridades intactas: gestionar eficientemente los retos más complejos que enfrenta la ciudad. Una de sus primeras acciones fue la de intervenir el llamado ‘Bronx’, enfrentando el abuso infantil, el expendio de drogas, el asesinato y la prostitución, por mencionar solo algunos de los horrores que ahí se vivían.



La gran obsesión del Alcalde es dotar la ciudad de un sistema de transporte que responda a las necesidades de los usuarios y a las posibilidades fiscales de la ciudad y del país. Gracias a ello, este semestre abrirá la licitación del metro de Bogotá. Y para atender las necesidades inmediatas del transporte y la movilidad en la ciudad, ya está tapando 90.000 huecos. Los 13 corredores viales que más usan los bogotanos están en reconstrucción y estarán totalmente listos a finales de año. Cualquiera que visite la ciudad puede atestiguar que hay por lo menos una obra en cada barrio.



Una de las grandes prioridades del Alcalde es la educación. Ya están en construcción 30 colegios públicos con las más altas especificaciones. Las localidades de Fontibón y Suba tendrán dos listos para estrenar este año.



Para él ha resultado siempre inconcebible que la tierra urbana se rija por la ley de la oferta y la demanda, relegando a los más pobres a las goteras urbanas. Por eso se ha empeñado en llevar transporte a esos lugares. Hoy, el sistema de transporte para 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar, Transmicable, avanza a toda marcha. Y también se ha enfocado en construir nuevas viviendas: 40.000 familias se beneficiarán con esta gestión. Ha puesto en funcionamiento diez centros de atención prioritaria en salud (Caps), para disminuir los niveles de congestión en los hospitales.



Ese hombre cae mal, es tosco, imprudente y algunas veces primario, pero es, sin duda, un gran gerente para Bogotá que necesita concentrarse en lo que sabe hacer: gestionar la ciudad, en lugar de tener que dedicar buena parte de su agenda a lo que peor se le da: defenderse.



Es injusto lo que está ocurriendo con Peñalosa, porque al final esto no es un atentado personal, sino contra la ciudad, que merece en estos años tranquilidad de los políticos y movimiento y avance en las políticas. El debate está abierto, pero el debate honesto, con oposición y sin mentiras, es el que enriquece. Detrás de no dejar gobernar a Peñalosa hay muchos, entre otros los que saben que, sin miedo, pisará intereses poderosos para lograr que todos y no unos cuantos disfruten de Bogotá.



Bogotá hoy necesita más políticas y menos políticos. ¡Dejen gobernar a Peñalosa! Que sus resultados ya están probados.



CECILIA ÁLVAREZ CORREA