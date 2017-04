Hasta el jueves 27 de marzo del 2014, ella era una mujer activa, trabajadora, con voz fuerte y mucho carácter; con una sonrisa pícara y unos hermosos ojos rasgados.



A partir de ese día todo cambió. El indecible dolor, la profundidad del sufrimiento llegaron a su vida de una forma inesperada, inexplicable y absurda. Tan terrible fue aquello que a su paso rompió también el corazón de una madre.

El ataque del que fue víctima conmovió al país. Era el más fuerte que había sufrido alguna vez una mujer en Colombia con un agente químico. La empatía que generó su drama movilizó a sus compañeras de colegio, a sus amigos de universidad y a miles de personas que jamás la habían visto. Desde el drama de Rosa Elvira en la profundidad del parque Nacional, el país no se estremecía como lo hizo con el sufrimiento de Natalia.



Fue un dolor que ni ella misma sabía que sería capaz de enfrentar. Un drama que pudo haberla arruinado por dentro, como pretendió hacer por fuera. Pero, con todo y su ferocidad, su atacante no logró su cometido. Todo lo contrario. Natalia sacó de su agonía una fuerza que ni ella misma sabía que tendría.



Con mucho trabajo, rodeada de su familia; de su médico, Jorge Luis Gaviria, quien ha sido su ángel; así como de su abogado, quien no la ha desamparado, y de millones de personas en todo el país y en todo el mundo, Natalia es hoy un ser nuevo. Lleno de luz. Lleno de alegría. De una belleza renovada, mucho más profunda. Su sonrisa volvió a iluminar su rostro, y a sus preciosos ojos volvió el brillo.



Natalia dedicó su vida a llevar esperanza por medio de su historia. Desde la Fundación Natalia Ponce de León defiende, promueve y protege los derechos humanos de las personas víctimas de ataques con químicos. Ha logrado mucho. Su empuje fue decisivo para que, hace más de un año, el presidente Santos sancionara la ley de víctimas de ataques con agentes químicos, ácido o sustancias similares, que endurece las penas para los responsables de ataques con ácido.



Una de las metas de Natalia es la de construir una unidad de quemados para atender a las víctimas de ataques como el que ella sufrió. Con seguridad, su coraje, su fuerza interior y el apoyo ciudadano, podrá lograrlo.



El pasado miércoles 29 de marzo, Natalia recibió de manos de la primera dama de Estados Unidos el Premio Internacional Mujeres con Coraje 2017, reconocimiento del Departamento de Estado a 13 mujeres de todo el mundo que han demostrado “liderazgo, coraje, ingenio y su disposición a sacrificarse por los demás, especialmente en la promoción de los derechos de la mujer”.



Natalia, eres un ejemplo de real libertad para Colombia. Esa libertad que trae consigo paz y felicidad. Esa libertad que todo el mundo busca, pero que pocos encuentran porque no depende de lo material sino de lo inmortal, que es intangible; de pasos lentos, muchas veces llenos de sufrimiento. Una libertad que es más real que nada, sin ataduras al cuerpo o la mente, que traspasa la rabia y sus derivados, y que al final descubre que el universo es solo uno en el que todos estamos indefectiblemente unidos, y por eso encuentra su mejor vocación en servir. ‘La vida renace’, frase que define a tu fundación, es determinación, alegría, solidaridad.



Gracias, Natalia, por inspirarnos y demostrarnos que no hay adversidad que sea capaz de doblegar un espíritu grande.



CECILIA ÁLVAREZ CORREA