20 de agosto 2017 , 12:35 a.m.

20 de agosto 2017 , 12:35 a.m.

Acaba de ser publicado un libro fascinante sobre la historia de Colombia: ‘The Forgotten Peace’ (‘La paz olvidada’), de Robert Karl, académico norteamericano de la Universidad de Princeton. Establece el periodo de estudio entre 1957 y 1966. Es un recuento que aporta a la comprensión de nuestra historia, agrega nuevas categorías conceptuales y resalta como protagonistas las diferentes miradas humanas para buscar una visión plural del momento.

En la primera edición, que estará disponible en español el primer semestre de 2018, Karl se pasea en esos 11 años como un nativo por el territorio nacional, especialmente en el Gran Tolima, epicentro de una de las más profundas confrontaciones partidistas. Insinúa que si captamos lo que allá ocurre entenderemos perfectamente el complejo mapa de la violencia colombiana, y los intríngulis de lo que Alberto Lleras llamaría una guerra civil no declarada, y que los académicos inmortalizarían con una V mayúscula: ‘la Violencia’.



Karl exalta lo que con el ojo retrospectivo puede ser fácilmente criticado: el Frente Nacional. Un acuerdo político para ponerle fin a la brutalidad con que se enfrentaban los liberales y conservadores, pero que cumpliría con otros dos fines: retornar a la democracia y evitar cualquier dictadura futura. Pone de presente la relevancia política de Laureano Gómez, pero sobre todo la inteligencia de Alberto Lleras, por quien el autor no oculta su admiración.



Pero no se queda en los líderes políticos. Al contrario, el título del libro viene de las voces de actores históricos consagradas en miles de documentos que el autor leyó por más de 10 años y narran una historia diferente a la tradicional. Añade a la ruptura entre “el país político” y el “país nacional”, la del “país letrado”, representado por Fals Borda, el padre Germán Guzmán y Eduardo Umaña. Ellos se atrevieron a escribir el libro ‘La Violencia en Colombia’, que les valió el rechazo y la persecución del país político y, por tanto, el exilio.



También elabora el concepto de “la paz criolla”, y muestra que después de la violencia se trató de hacer una paz “a la colombiana”, sin referentes internacionales como los de hoy, pero que si se hubieran conocido en el mundo serían sus precursores. Ya se hablaba de comisiones de investigación sobre lo ocurrido y de pactos territoriales para la convivencia. Infortunadamente, al silenciar a sus protagonistas se dio paso a la paz olvidada.



Por supuesto, un libro de estos tiene que hacer referencia a las Farc. Desenmarca el nacimiento de esta guerrilla de la Revolución cubana. Busca su origen penetrando en nuestro territorio, dándoles voz a los campesinos y desplazados de la época, incluido alias Tirofijo. Concluye que más que la violencia partidista, fue la desilusión frente al país político lo que convirtió a esos campesinos en combatientes. Los lectores verán la correspondencia, poco conocida, entre el Gobierno Nacional y distintos líderes campesinos en busca de la paz.



El mensaje más potente, que delinea al final del texto, es que la paz en Colombia se consolidará si le damos importancia a lo que ocurre en las provincias, a lo que denominó Sergio Jaramillo “la paz territorial”. Karl nos deja una enseñanza inaplazable: la paz es posible si las voces valientes que se encuentran en las regiones de Colombia por fin se convierten en las protagonistas de una nueva historia.



CECILIA ÁLVAREZ CORREA