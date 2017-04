Alejandro y las Evas

La lucha entre el ‘Obamacare’ y el ‘Trumpcare’ nos deja múltiples lecciones. Durante siete años, los republicanos criticaron el plan de salud promovido por Obama y cuando tuvieron la oportunidad de reformarlo, la propuesta se asemejaba más a una iniciativa para recortar impuestos a los ricos que a un plan de mejora de la salud.



Los ciudadanos se movilizaron para que sus congresistas se apartaran del proyecto, y esa presión le costó un revés en el Congreso a Trump: se abortó la iniciativa por no contar con los votos. También la tuvo difícil con su secretaria de Educación. El Senado, polarizado ante esta nominación, quedó atascado con 50 votos a favor y 50 en contra. El desempate fue posible gracias al voto histórico del vicepresidente Pence.

Los dos hechos nos muestran que la salud y la educación por fin comienzan a importarles a los políticos; al fin y al cabo, estamos frente a un tema que salva y mantiene vidas: la salud, y otro que abre las oportunidades en la vida: la educación.



Colombia tiene avances en las dos carteras, que no se deben poner en riesgo por disputas políticas. Muchos gobernantes, obsesionados con el complejo de Adán, creen que la historia comienza con ellos y que las ejecutorias del pasado están plagadas de errores y hay que empezar de cero.



El balance de la cartera a cargo de Alejandro Gaviria es diciente: al terminar el 2016, 97 de cada 100 colombianos tienen aseguramiento financiero de salud. Lo que ayuda a que los hogares, cuando necesiten un servicio de salud, no se arriesguen a reducir sus gastos esenciales.



En materia de precios de los medicamentos llevamos la delantera, solo el año pasado se reguló el precio de más de mil de ellos. Así mismo, el Ministro tomó una decisión histórica al declarar, contra viento y marea, un medicamento que trata el cáncer –imatinib– de interés público para que estuviera al alcance de más colombianos.



Hoy somos reconocidos internacionalmente por el manejo, la vigilancia y el control no solo del zika, sino también del chikunguña, epidemias ya cerradas en el territorio nacional, y por el plan de vacunación gratuito más completo de América Latina, que contempla 21 vacunas para combatir 26 enfermedades.



En educación, el secreto ha estado en la sabiduría de las Evas que han estado al frente de esa cartera, desde la ministra Cecilia María Vélez, quien fue la primera que se atrevió a compararse internacionalmente con los mejores países en educación. Ellas han construido sobre lo construido, y por eso hoy Colombia comienza a brillar en el panorama internacional.



Pasos como la jornada única, la capacitación y evaluación de docentes, la construcción de más de 1.000 colegios y la demostración, a través de Ser Pilo Paga, de que la igualdad de oportunidades sí es posible son clara muestra de que la sabiduría femenina se impuso y protege al Ministerio de los torbellinos políticos y de la politiquería. La consolidación y ampliación de los programas requerirán de constancia, dedicación y voluntad política en los próximos años.



Se ha avanzado, y debemos seguir por la misma senda. Lo coherente es no aplicar el complejo de Adán, sino seguir el ejemplo de las Evas.



Colofón: el único dogma aplicable en las políticas públicas de salud y educación es aquel que venga de la Constitución y los desarrollos normativos que de ella se deriven. Las normas divinas no tienen un rol en estas materias.



CECILIA ÁLVAREZ CORREA