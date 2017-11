El atropello a los niños

22 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Esperemos que la paz se afinque en nuestro país. Confiemos en ello. Que miles de vidas se salven, que se pueda volver a labrar la tierra y a caminar el campo, a saludar con más confianza. Pueda ser que este país tenga un remanso después de las tormentas de más de 50 años que se llevaron tantas vidas y causaron tanto dolor.

Pero se estremece uno, pierde el ánimo y la esperanza al ver que los niños siguen siendo las primeras víctimas, y así la paz no será completa ni real. Entre enero y septiembre, van 2.252 denuncias de abuso sexual en 19 localidades de Bogotá. La mayoría, contra menores de 11 años. Y también la mayoría, por los seres más cercanos. Esa es una tragedia, es síntoma claro de una sociedad enferma.

Allí tenemos que trabajar todos, porque si la paz no está de puertas para adentro, ¿dónde?



- Carmen Rosa Novoa

Inseguridad y movilidad

Señor Director:

En el reciente editorial ‘Percepción o realidad’, (17-11-2017), con motivo del informe Bogotá Cómo Vamos, se asegura que la inseguridad y la movilidad son los principales problemas de la capital. A esas dos situaciones hay que agregar el creciente desempleo, el auge migratorio de venezolanos al país y el pésimo servicio en las empresas prestadoras de servicio (EPS). Y, efectivamente, por percepción o por realidad, la inseguridad en Bogotá y las principales ciudades del país ha crecido significativamente. Los casos más lamentables son el robo de celulares, el fleteo y el asesinato. La Policía Nacional debe destinar a muchos de sus miembros a ejercer sus labores en forma secreta, sin uniformes.



- Jorge Giraldo Acevedo

El profesor GPS

Señor Director:

Desde el punto de vista académico, debe existir una preocupación para que los avances tecnológicos ayuden a la formación de los educandos y no a su retroceso. Creo que actualmente se ha minimizado la enseñanza de historia y geografía, poco se usan los mapas. Los alumnos pierden sentido de pertenencia por su terruño, lo cual tiene impredecibles consecuencias. Si una persona quiere llegar a Puerto Colombia (Atlántico) en su vehículo, les da este dato a sus programas de GPS y empieza a recibir instrucciones que lo llevan allí sin tener que saber sobre los municipios o departamentos del recorrido necesario. Los adelantos tecnológicos son valiosos, pero se deben saber utilizar, sin perder lo que habíamos ganado con la educación anterior.



- Fidel Vanegas Cantor

La imagen y las obras

Señor Director:

Si bien es cierto que las encuestas no favorecen la imagen del alcalde Peñalosa, no es menos cierto que en ellas se refleja que la misma gente está reconociendo que la ciudad ha tenido avances en varios frentes de trabajo. Hay unos que no son tan visibles en estos momentos, como son la movilidad, las obras públicas, las vías, la seguridad, pero sabemos que van en la dirección correcta. Así que al alcalde y a su equipo solo les queda continuar adelante, a pesar de los sobresaltos. Hasta ahora va en la mitad del camino.



- Álvaro Villamarín González

