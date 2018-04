La verdad sobre el empleo

En su última columna, el periodista Mauricio Vargas hace algunas afirmaciones sobre el mercado laboral. Dice, primero, que el desempleo ha aumentado y está ya por encima de un dígito (incumpliendo, por lo tanto, la meta del Gobierno) y, segundo, que este aumento obedece a la sucesión de reformas tributarias de los últimos años (como él mismo, con clarividencia plena, lo había advertido). Las observaciones de Vargas son inexactas y ligeras. Veamos por qué.

Primero, como todo estudiante de economía conoce bien, el desempleo es estacional. Disminuye en noviembre y diciembre y aumenta en enero y febrero. Por lo tanto, no resulta apropiado usar las cifras de los dos primeros meses del año para medir la tasa de desempleo, como tampoco lo sería utilizar la de los últimos dos meses, que en el caso de 2017 se ubicó alrededor de 8,5 %. Mucho menos procede el discernir una tendencia a partir de estos datos. Por las razones que sea, por desconocimiento, por falta de honradez intelectual o por su conocido sesgo antigobiernista, el hecho cierto es que el columnista se equivoca en su examen de los indicadores de desempleo.



Cualquier análisis juicioso necesita tener en cuenta la estacionalidad. Uno puede hacerlo, por ejemplo, usando el promedio de la tasa de desempleo de los últimos doce meses. Requiere un cálculo sencillo. Nada del otro mundo. Materia de primer semestre. Este cálculo muestra de manera clara que la tasa de desempleo estaba por encima de 12 % en agosto de 2010 y está por debajo de 9,5 % ahora. La reducción ha sido de más de dos puntos porcentuales: un hecho notable en medio de una caída sin precedentes en los precios de las materias primas. En efecto, se han creado más de 3 millones de empleos desde que se inició esta administración, inclusive en el contexto de mayores tasas de participación en el mercado laboral.



Pero no solo eso. Las cifras también muestran que la calidad del empleo ha mejorado. Como consecuencia, precisamente, de la reforma tributaria de 2012, que redujo de manera sustancial los llamados parafiscales, la informalidad ha disminuido. Por primera vez en la historia reciente hay más trabajadores formales que informales. Esto es, más trabajadores con seguridad social, con cobertura en salud, en pensiones, y con todas sus prestaciones sociales. En gobiernos anteriores se bajaron los impuestos al capital y se aumentaron los impuestos al trabajo, lo que impidió la formalización laboral. Durante los últimos años se corrigió este sesgo antiempleo de la política macroeconómica.



La tasa de desempleo sí ha aumentado levemente durante los últimos dos años. Pero eso no es lo relevante. Los estudiosos del mercado laboral, casi sin excepción, han llamado la atención sobre el buen comportamiento de los indicadores en medio de la desaceleración. En el 2009, por ejemplo, como consecuencia del choque externo de ese año, el desempleo aumentó más de un punto. En los últimos dos años, como resultado de un choque externo mucho mayor, comparable a la Gran Depresión de los 30, el mercado laboral fue mucho más resiliente, y el desempleo apenas aumentó medio punto.



Este leve aumento se debe, sobre todo, a la desaceleración económica. Comenzó a darse con anterioridad a la última reforma tributaria, y no parece haberse agravado con su aprobación. Mauricio Vargas no solo hace una lectura errónea del mercado de trabajo (sí, la tasa de desempleo sigue siendo de un dígito), realiza también una inferencia indebida (no, la última reforma tributaria no disparó el desempleo). Esta es la verdad, lo demás es cuento.



CAROLINA SOTO L.

* Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y Competitividad