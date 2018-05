Cada cual votará de acuerdo con su conocimiento, sus ideas y el resquicio ideológico que le haya quedado después de las noticias, los mensajes de campaña, las verdades y falsas verdades. Sería pretencioso de mi parte decir por quién votar. También sería inútil. No es el momento ni el lugar. Pero, nada me impide compartir con usted algunas de las reflexiones que me hago en estos días de tormento e indecisión.

Cataluña ha pasado más de cuatro meses en el desconcierto político, entre la comedia y el humor chabacano. Tiene a un expresidente en fuga, un vicepresidente y otros exfuncionarios presos. Dentro del marco constitucional, el Gobierno central intervino el Gobierno autonómico. Ahora, finalmente, el Parlamento catalán ha elegido a un nuevo presidente de la Generalitat. Se trata de Quim Torre, miembro del mismo partido que en asocio con otros armaron el despiporre de aventuras ilegales que buscaban independizar a Cataluña.



Hoy, su elección es constitucional y legal. Y tiene todo el derecho de pensar, desear y manifestar sus ideas de independentismo y republicanismo. Sin embargo, eso no le gusta a Madrid. Su discurso de investidura y sus tuits emitidos años atrás ponen a temblar a Rajoy y los partidos institucionales. Les temen a las acciones que Torre pueda tomar al lanzarse por otra vía ilegal que reitere una declaración de independencia. Digamos, y usted lo pude entender fácilmente, que su elección es constitucional pero llena de incertidumbres. Es una institucionalidad inestable.

Gane quien gane, con un país tan dividido y fraccionado, nos veríamos en una institucionalidad constitucionalmente correcta pero inestable. FACEBOOK

TWITTER

Algo similar nos puede pasar si en la segunda ronda se enfrentan Uribe (por interpuesta persona) y Petro. Gane quien gane, con un país tan dividido y fraccionado, nos veríamos en una institucionalidad constitucionalmente correcta pero inestable, por las intenciones de los dos contendientes.



Ambos quieren cambiar el presente, cosa que seguramente es necesaria y conveniente. Pero, un bando quiere volver al pasado, con toda la reacción, el sufrimiento y la violencia que eso significa, contando con el odio y la intemperancia de Uribe. El otro quiere transformar la desigualdad, la corrupción y el quehacer político, pero sin instrumentos claros y bajo la limitación ya demostrada del comportamiento errático de Petro. Las dos alternativas nos llevan a la institucionalidad inestable, llena de zozobras, sobresaltos e inseguridad.



Tendremos que optar por Uribe o Petro, a menos que haya gente que reflexione y no desee enfrentar esa fatalidad. Será difícil, pues no creo que Vargas Lleras haya dado pasos para borrar su imagen de autoritario y derechista. Fajardo no ha podido neutralizar la confusión de sus explicaciones con su fama de inteligente. De la Calle no ha podido combatir el prejuicio, muy generalizado, de que “es el mejor candidato, pero no votarán por él porque no tiene probabilidades de ganar”. ¡Vaya con la caprichosa democracia! Como si se tratara de apostar y no de votar.



Usted vote en conciencia. Yo voy a votar por De la Calle. Creo que tiene la experiencia de gobierno suficiente, estuvo pastoreando la Constituyente del 93, armonizó las interminables conversaciones de paz hasta llegar al acuerdo. Llama más la atención a los jóvenes que a los viejos, habla de desigualdad, pobreza, justicia social, progreso y desarrollo. Prioriza a los niños y las mujeres. No encendería los odios entre los colombianos, puesto que gobernaría para todos. Solo le queda zafarse de la tutoría de César Gaviria, que lo está usando de moneda de cambio para lograr propósitos propios y de su familia, por encima del interés de los colombianos. Evitar el precipicio de la “institucionalidad inestable” no es recomendación, es obligación.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ