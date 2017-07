Humor, verdad y gravedad

Es difícil escribir sobre lo que tanto se ha dicho. Pero muchas veces, con el riesgo de aparecer repetitivo, hay que hacerlo simplemente para dar testimonio, para protestar públicamente. Como pueden imaginar, me refiero a las graves e inaceptables acusaciones que el expresidente Uribe le hizo a Daniel Samper Ospina.

Es verdad que el país está dividido y que lo más cómodo para muchos colombianos ha sido estar y permanecer inmovilizados en uno de los bandos. Es difícil encontrar un término antónimo a ‘humor’ que represente todo lo que el grupo contrario significa y ha significado en Colombia. Yo tengo que confesarlo, que estoy del bando del humor por encima del bando de la gravedad.



Podríamos decir que tenemos formas distintas de aproximarnos a la vida. Es indudable que creemos que es necesario llegar a la verdad, aunque sea frágil e incierta, y requiere de estudio, de trabajo científico. Se busca el conocimiento. Hay gente especializada en descubrir la verdad. No todos lo hacen. Al lado derecho de la verdad está algo que quiero denominar la gravedad, que es la manera oscura, dramática, trágica y trascendente de aproximarse a la verdad. De esa forma, se falla, y al fallar se busca cambiar las cosas de la manera más irracional y violenta. Agresiva y arropada con el odio. El odio es una capa agria que asfixia, que produce el impulso irreflexivo, que lleva a la acción violenta. Quien carga odio cree ser portador de la verdad y busca eliminar al contrario, al que no piensa como él, porque no es como él, porque no tiene lo que él. El odio, que nada tiene que ver con la verdad, es el que produce la discriminación, el maltrato, la opresión y la marginación. La gravedad, que confunde humor con falta de seriedad, es una percepción errónea de nuestra realidad.

Del otro lado, a la izquierda de la verdad, está el humor. El humor también distorsiona la verdad, pero se aproxima a ella por el absurdo. No es la ciencia, pero el humor, con su ironía, hace palpables las contradicciones. Su cauta distancia frente a los hechos nos aproxima más a la verdad. El humor da el giro del punto de vista que deja en evidencia lo erróneo de la postura grave.



Y, así, gravedad y humor están enfrentados. La primera produce ira, el otro produce sonrisas. Igualmente, una se apoya en mentiras, el otro ve por otro cristal. Es la política versus el arte; el estar en el bosque versus apreciar las ramas; el sumergirse frente al distanciarse; la rigidez frente a la jovialidad; y la pesadez frente a la ligereza.



La fractura colombiana se da por dos visiones opuestas del mundo. El expresidente y senador Uribe, todo el país lo sabe, está mucho más cerca de la gravedad, por sus reacciones, su permanente atacar, incordiar y no resignarse a la derrota. Daniel Samper Ospina ha representado una forma de humor incompatible con la gravedad. No será un santo, pero no es un criminal. Ha creado y desarrollado una escuela de humor. Creo que este periodista ha tenido el ingenio de convertir lo que se dice en el patio de colegio en un estilo periodístico de humor. En este país donde todo el mundo repite y se repite, Samper ha tenido la osadía de crear un estilo. Pero, por más crueles que sean sus comparaciones, no existe el crimen en ellas.



Lo peor es que el expresidente, usualmente agresivo, también ha contado con el apoyo espontáneo de un personaje siniestro que ha reconocido ser responsable directo de más de 2.500 asesinatos. Aunque ‘Popeye’ parece un gracioso apodo, cualquier cosa que este personaje diga, si bien ahora ya ha cumplido sus deudas con la justicia, produce escalofríos, amenaza. El odio enferma, la risa cura.



CARLOS CASTILLO CARDONA