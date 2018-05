Factores para votar

Corre la voz de que las encuestas fallan. Ya no son rigurosos métodos estadísticos, son instrumentos políticos para manejar las mentes de los votantes. Pero hay otros factores que buscan moldear el voto ciudadano. Son varios: 1. Acudir al miedo. La izquierda dice que se puede reforzar el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, los asesinatos de líderes populares y la corrupción de la justicia. La derecha amenaza con el peligro de otra Venezuela, expropiación y pobreza, sin propiedad privada. El Estado, botín de las Farc.

2. Usar la falsa verdad. Se distorsiona la realidad, se usa la mentira a través de redes sociales, medios de comunicación y rumor. Boca a boca, WhatsApp y ‘e-mail’. De toda mentira algo queda. Se contesta a lo cierto con lo falso, aprovechando la credulidad, la poca educación, la baja información y el prejuicio de los ciudadanos. La realidad social no existe, se construye con falsas verdades.



3. Apoyarse en la deslealtad. Los partidos de los hijos no son los de los padres. Los partidos tradicionales han explotado en desviaciones, fracciones y oposiciones. Agitar el trapo rojo o el azul, o la hoz y el martillo, o la esvástica es ridículo e inoperante. Las familias se dividen, lo aprovechan.



4. Utilizar la falsa conciencia. Se ha perdido la relación entre lo que se piensa, la ideología, con lo que se tiene, la posición social. Los pobres pueden ser conducidos a pensar y votar como si fueran ricos, con intereses totalmente distintos. La demagogia surge cuando se hace creer que lo que beneficia a unos pocos es lo que beneficia a todos.



5. Descansar en las maquinarias. El país ha cambiado. Ha pasado de ser rural a ser urbano. Los camiones, la cerveza y el sancocho no producen mucho voto. Ya no hay dos partidos hegemónicos que controlen la provincia. Los variopinto caciques locales ya salieron elegidos. No se moverán para apoyar candidatos presidenciales. Una promesa les basta. Esperarán la ‘mermelada’ que domina la política. El Congreso endulzará su apoyo a las leyes con fondos y puestos, caso por caso. Es el post y no el preelectoral presidencial.



6. Explotar el fracaso anticipado. Se busca que la gente vote por el que va ganando en las encuestas, redes y rumores. Se habla del voto útil, de no perder el voto. Eliminar al oponente antes de partir.



El resultado imaginado. “Votaré por el que va a ganar”.



7. Jugar con el sentimiento antipolítico. Crece en el mundo, está creciendo en Colombia. Los gobiernos, los políticos fracasan, no son eficientes, no responden expectativas y promesas. Se corrompen gravemente. Hay que aparentar ser poco político, aunque en el fondo se sea el peor. El ciudadano ha perdido la fe en la política por la experiencia de los falsos líderes mendaces que ha sufrido.



8. Apoyarse en el populismo. Se ataca al contrario por populista, pero todos lo son, pues proponen programas manidos, acciones fracasadas, planes no financiables. Mentiras ya conocidas. El populismo surge cuando los gobiernos y los políticos han fracasado. Tenemos un amplio margen para el populismo.



9. Tratar de que la gente olvide. Asistí a la excelente muestra de la Memoria Histórica en la Feria del Libro en Bogotá; al Museo de la Memoria en Medellín; y también oí el ‘Réquiem alemán’, de Brahms, interpretado por la Filarmónica de Medellín, en su temporada ‘Música y Reconciliación’, brillantemente dirigida por Andrés Orozco. Pienso que todos los colombianos deben pasar por experiencias similares para ser conscientes del horror que vivimos y la esperanza que existe. Sus votos serían más racionales y dentro de la emoción correcta. Sería un factor eficiente para votar por la paz. No la olvidemos.



CARLOS CASTILLO CARDONA