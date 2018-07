Burla, zozobra y miedo

En pocos días, ha sido inevitable pasar por distintos estados de ánimo. Los primeros pasos del presidente electo fueron motivo de burla, y para algunos la muestra de su impreparación e incapacidad para ejercer el cargo al que un alto número de colombianos lo han elevado con sus votos.

El humor colombiano, casi siempre condimentado con ironía y agresividad, y que surge de una aguda observación, produjo varios chistes repentinos. Algunos, a raíz de su lamentable encuentro con el rey de España, cuando después de larguísimos instantes de cohibición solo atinó a darle los saludos de su jefecito Uribe y de su consocio Pastrana. ¿No sabía que con ciertos personajes hay que preparar los encuentros?



En la corte española ya estarán acostumbrados a nuestros ridículos, pues deben de recordar con sorna el estrafalario atuendo de gala con que el expresidente Uribe apareció hace unos años. Seguramente que Iván Duque tampoco está enterado de que la dignidad del cargo que debe asumir inminentemente no debe rebajarla al hacer cabecitas con un balón, cuando se visita un estadio de fútbol. Corre el riesgo de que le digan que allí se usa la cabeza para pensar antes de cabecear. Quién sabe qué otras babosadas dijo en las reuniones promovidas por Vargas Llosa y con la asistencia de lo más granado de la derecha española, incluido Casado, flamante presidente del Partido Popular, quien remplaza a Rajoy.

Tampoco su viaje a Washington estuvo tan lejos del humor. Se dice que la señora Christine Lagarde quedó asombrada con el pobre conocimiento de los temas que trataba nuestro elegido en su visita al FMI. Esas embarradas nos hacen gracia. Son parte de la burla. No debiéramos reír. Si Duque hubiera informado de sus viajes a las embajadas y hubiera buscado sus asesorías, tal vez no habría pasado por esos osos que lo deben avergonzar, tanto como nos ruborizan a nosotros. Viajó como turista despistado.



Pero, si al comienzo fue burla, rápidamente pasamos a la zozobra. Es decir, de ese sentimiento de tristeza, angustia e inquietud. Las declaraciones tempraneras sobre Venezuela nos hicieron pensar que lo que más conviene a Maduro es un conflicto externo, que le daría la solidaridad que no ha encontrado entre todos los de su pueblo. También llenaba de zozobra ver a Iván en los noticieros, en las entrevistas obsecuentes, en las que no podía ocultar la inseguridad, producto de su inexperiencia. Sus ojos inquietos parecían buscar a alguien que le soplara las respuestas acertadas. Sus ojitos llenaron de zozobra a muchos colombianos. Las declaraciones sobre la JEP y la necesidad de meter a la cárcel a los ex-Farc eran como el aviso de que la guerra puede recomenzar. Vaya usted a explicarles lo bueno de la paz al señor Duque y a algunos socios que lo rodean, fundamentalmente guerreristas y violentos.



Pero la zozobra ha dado paso al miedo. Reforma pensional, constitucional, tributaria, de salud. También producen pánico los próximos nombramientos. No vale la pena repetir los comentarios de los críticos. Solo basta mencionar al futuro ministro de Defensa, señor Botero. Abrió la boca para sorprendernos: respeta la protesta social, pero hay que ordenarla y reglamentarla para que “represente a todos los colombianos y no los intereses de algunos”. Torpe cinismo de aquel que se ha parapetado tras los supuestos deseos y opiniones de los comerciantes.



Es un gobierno de los de siempre. Empresarios. Son los nombramientos de Duque o los de los que lo manejan. No sabemos quién va a gobernar, aunque todos suponemos, sabemos, quién está detrás. Decir: “No lo critiquen. Déjenlo que empiece a gobernar” perpetúa la burla, la zozobra y el miedo.



CARLOS CASTILLO CARDONA