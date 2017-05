Una economía en cuidados especiales

Crecimiento potencial: “Nivel de producción que puede alcanzar la economía cuando todos los factores productivos, especialmente el trabajo, se encuentran en plena ocupación”.



Uno de los temas que más preocupan en la actualidad a los miembros del equipo económico del Gobierno, a los de la Junta del Banco de la República y a los analistas externos es que la capacidad de crecimiento de la economía colombiana se hubiera reducido con posterioridad al 2014-2015, cuando se presentó la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo.



En una lúcida entrevista del doctor Juan Pablo Zárate, codirector de la junta del Banco de la República, en EL TIEMPO hace ya veinte días, comentó que, en la medida en la cual se revirtió la bonanza petrolera y se deterioró la relación comercial de Colombia con el exterior, “es normal que tengamos una tasa de inversión más baja, lo cual va atado a un crecimiento potencial más bajo en los años siguientes”. En ese orden de ideas, su conclusión es que “podemos estar con un crecimiento potencial cercano al 3 por ciento anual una vez se concluya el proceso de ajuste” (‘El potencial de crecimiento del país se redujo en una tercera parte: Zárate’, EL TIEMPO, 21 de abril de 2017. Economía y Negocios, p. 1.)



Es una mala noticia. Primero, porque antes podíamos crecer a un 4,5-5,0 % anual. Y, segundo, porque implicaría que, de expandirse la economía por encima de esta referencia, pueden elevarse los precios por la falta de respuesta de la producción interna ante el incremento de la demanda total. Con un crecimiento de 1,8 % en el año se generaría la situación opuesta; existe entonces margen para reducir las tasas de interés como en efecto lo hizo la junta del Banco en el último viernes de abril, cuando rebajó la tasa que cobra en sus operaciones monetarias, ubicándola en 6,5 % anual. Una medida que se adoptó bajo el supuesto de que al finalizar el año la inflación rondará el 4 %. Lo malo es que el dato de abril mostró apenas una caída marginal (0,03 %) en el índice de precios, al colocarse en 4,66 % anual.



La economía colombiana se encuentra en un delicado estado de salud. Su manejo requiere cuidados especiales. El crecimiento de 1,8 % en el año equivale al de la población colombiana, lo que quiere decir que el producto por habitante sería igual al del año anterior. Cualquier guarismo inferior es desastroso para el empleo y el bienestar social.



Que la economía reanude un crecimiento a tasas elevadas obliga a elevar la inversión privada y, como lo advertía el gerente del Banco de la República en otra entrevista (esta vez en Portafolio; 3 de mayo de 2017, p. 8), para lograrlo no basta con reducir las tasas de interés, sino crear un ambiente que estimule a nacionales y a extranjeros a invertir. Lástima grande que las circunstancias no sean propicias en este año para el reformismo económico. La puesta en marcha de los acuerdos de paz en momentos en los cuales se inicia la campaña electoral del 2018 y arrecia la confrontación política no propiamente entusiasma a los inversionistas.



* * * *



Si no es posible aprobar reformas indispensables, lo mínimo que debería esperarse es que la implementación y el debate sobre los acuerdos de La Habana no atenten contra las posibilidades de crecimiento futuro de la economía.



En este sentido, es crucial limitar el trabajo del Gobierno y del Congreso a aquello que se consignó literalmente en los acuerdos, sin ponerse a estas horas de la vida a improvisar grandes cambios que afecten la seguridad jurídica, como infortunadamente ha venido ocurriendo con el abuso de la ‘vía rápida’ en los trámites legislativos y con los decretos con fuerza de ley expedidos por el Presidente de la República.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ