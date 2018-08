Un gran pacto para construir el futuro

A raíz de los planteamientos del presidente Duque antes de su posesión y su propuesta del 7 de agosto sobre alcanzar diferentes pactos alrededor de sus propósitos de buscar legalidad, equidad y emprendimiento, el tema de los acuerdos, o pactos, saltó a los medios de comunicación.

En varias columnas, Eduardo Posada Carbó se ha referido a los acuerdos, llamando la atención sobre lo general de la convocatoria presidencial y anotando que esta “corre el riesgo de ser arrastrada por el viento, sin destinatario que la escuche”. La búsqueda de un acuerdo nacional, sin embargo, debería convertirse en un derrotero de su gobierno, como lo fue para Uribe la seguridad y para Santos, el fin del conflicto armado.



El país podría entrar en una nueva etapa de su devenir histórico y mirar hacia adelante con tranquilidad. Esto implica una transición hacia la paz, así como en otras naciones hubo transiciones democráticas cuando se salió de las dictaduras, procesos que se sustentaron en pactos entre los distintos grupos políticos. La polarización y los odios no construyen. Y con el cambio de gobierno no se ha logrado, hasta ahora, “pasar la página”, como parecería quererlo el presidente Duque.

Posada Carbó se pregunta, con razón, con quién se firmaría el pacto propuesto por el Presidente, y dice que no sería suficiente que empezara primero por la "casa". Tampoco debería restringirse a un acuerdo con los gremios del sector privado, aunque este sería conveniente para promover la inversión. Porque, como dice un buen amigo, debería establecerse que las reformas tributarias tuvieran vigencia al menos por ocho años y, de otra parte, reforzar la seguridad jurídica para que los empresarios sepan a qué atenerse cuando invierten en Colombia.



Es indispensable involucrar a toda oposición en este gran acuerdo para que el pacto enmarque las acciones del Gobierno y de los grupos políticos en los próximos años. Creo que hay algunos asuntos que deberían ser objeto de este pacto amplio. Entre ellos:



– La lucha contra la desigualdad social y económica es parte fundamental. Ha habido progreso social, la pobreza se redujo y la clase media se ha expandido. Pero las políticas no han conducido a una efectiva reducción de la desigualdad, y si eso no se logra, el resentimiento social va a incrementarse, con consecuencias políticas impredecibles.



– Es prioritario que el Estado haga presencia en todo el territorio nacional. No solamente con las Fuerzas Armadas y la Policía atacando los grupos criminales, sino con la justicia y los servicios sociales. Esto implicaría lograr que la justicia funcione y el Estado como un todo, incluyendo el municipal, sea eficiente y no esté carcomido por el clientelismo. Implicaría también mayores recursos fiscales y una focalización del gasto público. Las reformas del régimen de regalías y del Sistema General de Participaciones deberían contribuir a estos propósitos.



– Es clave proteger y mantener la estabilidad macroeconómica. De ahí la importancia de las reformas: una “buena” reforma fiscal, como lo sugirió en días pasados Miguel Urrutia en un artículo en el periódico Portafolio. Y una “buena” reforma pensional, para lo cual hay varias ideas sobre el tapete. En sus primeras declaraciones a los medios, el ministro Carrasquilla parece enrumbado en esta dirección. Pero en el Congreso ya se oyen voces agresivas en contra de los lineamientos expuestos por el ministro.



– Un elemento en cualquier pacto es la lucha frontal contra la corrupción.



El presidente Duque pasaría a la historia si lograra construir este gran acuerdo. Para ello tiene que sentar a la mesa a los jefes de todos los partidos. Incluyendo a los de la oposición más recalcitrante.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ