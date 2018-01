Un fenómeno pasajero; no es otra bonanza

La elevación del precio internacional del petróleo, desde mediados del año pasado y particularmente en los primeros días del nuevo, genera un bienvenido cambio en el ánimo económico de los colombianos. Un informe reciente de este diario se refería, por ejemplo, a las “bondades que traería el petróleo a US $ 70”.

Un conjunto de factores han influido para que el precio del petróleo haya subido. La economía mundial está creciendo a un ritmo más alto que el registrado en los últimos años. Las naciones de la Organización de Países Productores de Petróleo, lideradas por Arabia Saudita y Rusia, recortaron la producción y prometen mantener así su oferta hasta fines de este año. El invierno en Estados Unidos, más intenso de lo previsto, elevó la demanda, y los inventarios bajaron. Y, como siempre, están los elementos ‘geopolíticos’; entre estos, los disturbios en Irán, que hicieron temer interrupciones en la oferta de crudo de ese país.



Pero hay que ser cautelosos con el entusiasmo. Es muy probable que el fenómeno no se sostenga por mucho tiempo, aunque nos acompañe por buena parte del 2018. Su duración dependerá de la velocidad con la cual responda la nueva oferta de petróleo. Y sucede que, después de los salvajes recortes de costos en los que incurrieron las empresas petroleras –Ecopetrol entre ellas– para ajustarse a la realidad de los precios bajos, ahora tienen mejores márgenes y una mucho mayor capacidad para invertir. Proyectos que se habían abandonado vuelven a llegar a las juntas directivas.



Adicionalmente, la producción no convencional en Estados Unidos (fracking) aumentará rápidamente, según dicen los expertos, quienes opinan que “cuanto más suban los precios, más duro van a bombear petróleo los productores del petróleo de esquisto” (‘Worries about US shale output as oil hits three year high’, Financial Times, 14 de enero de 2018, internet).



Por otra parte, el impacto sobre las cuentas fiscales de la nación se sentirá plenamente en 2019, cuando Ecopetrol –que va a recibir los mayores ingresos a consecuencia de un precio de 65-70 dólares por barril y no de 55, como se preveía hace unas semanas– pague impuestos y reparta dividendos. De esta manera, ni el gobierno saliente ni el entrante tendrán margen de acción para elevar el gasto público, ni lo deberían hacer. Si las bonanzas prolongadas son pasajeras, las corticas pasan más rápido.



Además –¡oh paradoja!–, si el precio alto se mantiene por más tiempo, la regla fiscal se vuelve más exigente por los mayores ingresos y la menor necesidad de endeudamiento público. Entonces, ya el próximo gobierno no debería ajustarse a un déficit fiscal de 2,2 por ciento en 2019, sino a uno inferior.



En cambio, la balanza de pagos ya comenzó a mejorar, lo cual es una buena noticia. Pero no es la única explicación de la apreciación del peso. El dólar se ha devaluado también frente al euro, el yen y la libra esterlina. Circunstancias como las presentes son propicias, entonces, para la especulación, y esta subyace tras el funcionamiento en el corto plazo del mercado cambiario. No los fundamentales.



* * * *



La oportunidad que podría aprovecharse sería la de hacer atractiva una mayor inversión en la exploración en petróleo y gas para ahuyentar el riesgo de perder la autosuficiencia en cinco o siete años. No estaría mal evaluar si las condiciones de competitividad para la inversión en este sector continúan siendo positivas o se deterioraron en los últimos años por el incremento de los impuestos. Pero, eso sí, de ninguna manera hay que decaer en los esfuerzos por diversificar la base productiva y exportadora del país.



Colombia no puede continuar dependiendo de la evolución de los precios internacionales del petróleo, así hoy esta nos permita respirar con más tranquilidad.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ