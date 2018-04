Petróleo, Venezuela y el dólar

El precio internacional del petróleo superó hace unos días el nivel de los 70 dólares por barril. Al finalizar abril, la referencia Brent se cotiza un poco por encima de 74 dólares. Simultáneamente, el precio del dólar en Colombia cayó hasta cerca de 2.700 pesos, con lo cual se registró una fuerte revaluación de la moneda que no ha dejado de causar pánico en algunos sectores. Se le echa al petróleo, entonces, la culpa de la revaluación. Aunque hay otras causas.

Como siempre, cuando se revisan las causas de la subida del precio internacional del crudo se menciona la geopolítica: los conflictos en el Medio Oriente y si Estados Unidos deja o no de respaldar el acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde hace 16 meses está vigente —y aplicándose— el pacto entre los países productores, liderados por Arabia Saudita, con los rusos, que ha recortado el chorro de crudo en 1,8 millones de barriles diarios. Con una economía mundial en crecimiento, el incremento de la producción en los Estados Unidos no ha logrado mantener el precio por debajo de 70 dólares por barril.



Hay una razón adicional para el alza de los precios: la implosión venezolana. Atérrense ustedes. Hace dos años, el vecino país producía diariamente 2,5 millones de barriles y el año pasado esa cifra cayó a 1,5 millones de barriles. Algo menos del doble de la producción colombiana, que es del orden de 850.000 barriles por día.



La producción venezolana de petróleo está en el nivel de hace 30 años. La compañía estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA) no paga las deudas con sus proveedores; y si PDVSA no tiene caja, el Gobierno menos, por lo cual este se financia con préstamos del banco central, generando, a su vez, los nieves absurdos de la hiperinflación (cerca de 20.000 por ciento anual). El solo desastre venezolano, entonces, le ha quitado algo más de 1 millón de barriles a la oferta mundial de petróleo.

Con una economía mundial en crecimiento, el incremento de la producción en los Estados Unidos no ha logrado mantener el precio por debajo de 70 dólares por barril.

A la elevación de los precios del petróleo para explicar la revaluación del peso colombiano hay que sumar el hecho de que los flujos de capital continúan llegando al país en cantidades importantes. No solamente se trata de inversión extranjera directa —al sector de los hidrocarburos y a otros—, sino también de la compra de títulos de tesorería (TES). Tanto es así que las tasas de los TES se han mantenido muy bajas, cuando en Estados Unidos las de los bonos del tesoro se han elevado y ya superan el 3 por ciento anual.



Adicionalmente, la expectativa es que las tasas de interés en Estados Unidos se ajusten hacia arriba en el 2018 más rápidamente de lo que se esperaba al iniciarse el año, lo cual, de por sí, deberá dar lugar a la salida de capitales en el segundo semestre.



Así las cosas, además del alza de los precios del petróleo como causa de la revaluación, hay que tener en cuenta los movimientos de los flujos de capital hacia Colombia. Es como si Colombia fuera inmune a los fenómenos financieros del exterior y a las incertidumbres del interior, en especial la originada en la campaña electoral. Parecería como si los colombianos estuvieran más reacios a invertir hoy en día en Colombia que los extranjeros. Pero la complacencia de estos últimos puede reversarse. Esto modificaría el panorama. Por eso es difícil proyectar, como lo está haciendo el mercado, que el precio del dólar se mantendrá en los niveles actuales por el resto del año.



No sería de extrañar que el 7 de agosto reciba al nuevo gobierno colombiano un precio internacional del petróleo de 65-70 dólares por barril, que es, más o menos, lo que los expertos pronostican como promedio para el 2018. Si fuere así, que no se llame a engaño pensando en que se arreglaron los problemas que atormentaron al candidato durante la campaña.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ