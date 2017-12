No vivimos ‘el peor de los tiempos’

En vísperas de Nochebuena y Navidad, una columna de opinión no puede ser sino esperanzadora. A pesar de lo difícil que fue este año, que está para morir, y de la incertidumbre que se cierne sobre el que nacerá dentro de ocho días.

En lo económico, el año termina con el golpe de Standard and Poor’s a la calificación de la deuda colombiana, que fue la rebaja de un peldaño y no la pérdida del ‘grado de inversión’ para el país, aunque sí para sus dos bancos más grandes. Yo había previsto hace algunas semanas en esta columna que las agencias internacionales nos abrirían un compás de espera hasta superar la elección presidencial y conocer los planteamientos del nuevo presidente. Standard and Poor’s, sin embargo, se adelantó: advirtió sobre la dificultad de que en 2018 y 2019 se cumplan las metas fiscales del programa de mediano plazo. Y también sobre la importancia de que la implementación del proceso de paz se ejecute como está previsto.



El crecimiento económico de 2017 fue ciertamente mediocre, lo cual incidirá sobre la generación de empleo y los recaudos tributarios de 2018. Pero algunos indicadores terminarán el año mejor de lo que se preveía. Es el caso de la inflación, el nivel de las tasas de interés, las exportaciones no tradicionales, la venta de automóviles y la confianza de los hogares.



No se prevé que el crecimiento se recupere sustancialmente en 2018; si acaso lo hará marginalmente. Vamos a tener otro año complicado. Y, como ya se sabe, el próximo presidente tendrá una tarea muy exigente en sus primeros meses de gobierno porque, si es responsable, deberá adoptar medidas impopulares al inicio de su mandato.



* * * *



Que en estos años la economía ande mal no quiere decir que estemos en el ‘peor de los tiempos’. Quiere decir que hay que crear las condiciones para un mejor futuro, empezando por disminuir el estado de pugnacidad política y social que estamos viviendo.



En la ceremonia de grados de la Escuela de Ingeniería de Antioquia de la semana pasada, Alejandro Gaviria les recomendaba a los jóvenes “no ver las noticias” y utilizar su tiempo en mejores causas. Para el ministro, “los noticieros entorpecen nuestro entendimiento del mundo. Las noticias se ocupan del estruendo, el escándalo y la tragedia individual. Pero el cambio social es gradual, parsimonioso, acumulativo y, por lo tanto, invisible. No suscita titulares. No genera emociones. No vende”.



El ministro tiene razón. Para sustentar sus afirmaciones enumeraba la mejora de algunos indicadores sociales fundamentales, como la tasa de pobreza, la de homicidios, la de mortalidad infantil y la de desnutrición. Sin embargo, anotaba, “la mayoría piensa que estamos viviendo en el peor de los mundos, en medio de un desastre sin nombre. Los noticieros han creado una suerte de pesimismo artificial. Mentiroso”.



Leyendo el discurso de Gaviria recordé el trabajo que presentaron hace poco en la Universidad de los Andes Adolfo Meisel, María Teresa Ramírez y Juliana Jaramillo –que reseñó EL TIEMPO– y que muestra claramente las mejoras sociales de la población colombiana en el siglo XX. No solamente aumentó el PIB por habitante de manera dramática, sino que el nivel de vida se incrementó considerablemente al reducirse la tasa de mortalidad e incrementarse, por consiguiente, la esperanza de vida al nacer. La inversión pública en educación y salud fue responsable de estas mejoras. Y, para que muchos se sorprendan, “desde finales de la década de 1970, el índice de desarrollo humano de las mujeres ha estado por encima del de los hombres” (‘Así ha crecido el nivel de vida de los colombianos en más de 100 años’, EL TIEMPO, 26 de noviembre de 2017, p. 1.2).



No todo es malo. Y hay esperanza... ¡Feliz Navidad!



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ