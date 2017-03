No todos los colombianos son corruptos

El profesor Malcolm Deas comentaba hace poco que en Inglaterra nadie sabe el nombre del Fiscal General del Reino Unido. Esa persona actúa cuando está lista para imputar cargos al investigado y enviar el caso a la justicia. Seguramente no lo hace en presencia de los medios de comunicación. Imagino además que, en el Reino Unido, la Audit Office (que equivaldría a la Contraloría) es seria y que no hay Procuraduría, porque entiendo que la Procuraduría es un invento colombiano.

Ver los noticieros de televisión en Colombia se ha vuelto muy deprimente. Los tres protagonistas diarios de las noticias son el Fiscal, el Contralor y el Procurador. Ni siquiera la Presidencia de la República tiene una oficina de comunicaciones tan activa. El Fiscal aparece todos los días desde una cueva con un telón de fondo rojo oscuro; me recuerda al jefe de prensa de la Casa Blanca en Washington, que diariamente habla con los corresponsales allí destacados. El Contralor y el Procurador no pierden micrófono para hacerse sentir.



Los tres mosqueteros aspiran a la presidencia y creen que metiéndose en los hogares de los colombianos los vamos a conocer y a elegir en el futuro. Escogen, además, las causas para hacerse famosos. El Contralor, por ejemplo, decidió montarse sobre Ecopetrol-Reficar. El Fiscal, sobre Odebrecht, y el Procurador, sobre muchos temas, tratando de no quedarse atrás.



La consecuencia obvia de este abuso de los medios es que las gentes piensan que “todos los funcionarios públicos son corruptos”. Esto es muy peligroso; se desprestigia y se deslegitima completamente a quienes trabajan en el Estado. Y muchas personas, con vocación de servir a la comunidad desde posiciones en el Estado –altas, medias, o bajas–, de buena fe, miran para otro lado y buscan empleo en otra parte. Una lástima. Mi experiencia en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes es que hay unos individuos, hombres y mujeres, interesados en vincularse al Gobierno para cambiar las cosas, para luchar por un país mejor y por un Estado con menos fallas y más eficiente.

El proyecto de la refinería de Cartagena estuvo plagado de errores desde el principio. Fue una comedia de equivocaciones. Pero me atrevo a afirmar que en la gran mayoría de estas seguramente se incurrió de buena fe. Es posible que hubiera corrupción en algunos contratos. No creo, sin embargo, que los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol o de Reficar hubieran actuado corruptamente. Les tocó arreglar un entuerto gigantesco para dar al servicio la refinería, que ahí está. Un caso bien distinto al de la recuperación de la navegación por el río Magdalena –que ni siquiera se comenzó– o el de la Ruta del Sol II –que se quedó por la mitad–.



El Contralor fue irresponsable con el país al llamar a juicio fiscal a 38 personas para que respondan por los sobrecostos del proyecto, 6.000 millones de dólares, con su patrimonio personal. Les ha hecho un daño grande al país y a 38 personas; ha jugado con su reputación y su prestigio, que lo tienen bien ganado. Entiendo además que a algún miembro de la junta directiva de Ecopetrol, con juntas o consejos asesores en el exterior, le están preguntando allá por qué lo investiga la Contraloría. Así que el daño es interno y externo.



La pregunta pertinente es: ¿quién va a aceptar un puesto en una junta directiva de una empresa con capital oficial si corre semejante riesgo? Yo, que estoy en una, he comenzado a preocuparme.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ