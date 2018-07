La economía que recibe el presidente Duque

Pasada la elección presidencial, estamos en las semanas del empalme entre las dos administraciones, a solo un mes del cambio de gobierno. El diagnóstico que elabore la entrante es fundamental para formular una política económica que tenga en cuenta la realidad de la situación actual y las restricciones para cambiarla. Por fortuna, el exministro Carrasquilla tiene la experiencia –fue clave en el empalme de 2002– y es además un economista de altos quilates.

El segundo gobierno del presidente Santos se enfrentó muy rápidamente con la caída del precio internacional del petróleo, que llegó a su nivel más alto en 2011 y se desplomó a partir de octubre de 2014. El choque externo fue violento, más fuerte que el experimentado a finales del segundo gobierno del presidente Uribe en 2009 por la gran crisis internacional, que, entre otras cosas, fue muy bien manejado. Pero la bonanza externa, entre 2011 y 2014, originada en los altos precios del petróleo, generó un desequilibrio externo y fiscal muy grande, por lo cual el ministro de Hacienda tuvo que dedicar sus esfuerzos a ajustar la economía a las nuevas circunstancias, y en eso se le fueron los cuatro años. El Banco de la República actuó también para dejar que el peso se devaluara y, posteriormente, para controlar la elevación de la inflación, producto de la misma devaluación y de una sequía especialmente aguda.



El crecimiento económico, cuyo promedio anual entre 2011 y 2014 había sido superior al 4 por ciento, cayó dramáticamente en los tres años siguientes hasta tocar fondo en el primer trimestre de 2016, cuando bajó hasta 0,6 por ciento, y comenzar una recuperación muy lenta. En el primer trimestre del presente año, el crecimiento del PIB fue de 2,2 por ciento, y es posible que, gracias a los precios altos del petróleo en la actualidad, en el año completo se logre una expansión cercana al 3 por ciento. De tal manera que el presidente Duque va a encontrarse con unos buenos indicadores económicos de corto plazo.



En todo este panorama hay un gran lunar que el nuevo gobierno debería enfrentar con decisión desde el 8 de agosto: el problema fiscal. Cuando se analiza la serie de los ingresos tributarios y del gasto público, se encuentra que las reformas tributarias y la elevación de tres puntos del IVA en 2017 no resolvieron el desequilibrio fiscal. La proyección de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional (sin incluir el petróleo) muestra una senda hasta el 2029 que se queda estable, oscilando entre el 13 y el 14 por ciento del PIB. Los gastos, incluyendo los intereses sobre la deuda, varían entre 18 y 17,5 por ciento del PIB. En plata blanca, esto implica que si no hay un incremento de los ingresos tributarios, el nuevo gobierno tendría que hacer unas reducciones draconianas de gasto en los siguientes cuatro años, si quiere mantener la estabilidad económica y la calificación de grado de inversión por parte de las agencias internacionales.



El gobierno Duque no tiene ningún margen de acción en lo fiscal si no presenta una reforma tributaria al Congreso en los primeros días de su mandato. De un lado, los ingresos tributarios no dan y, a pesar de las reducciones de gasto público de 2017 y 2018 y de que el presupuesto de 2018 es el menor de los últimos años en términos del PIB, la perspectiva fiscal es muy inquietante. De otro, el endeudamiento del Gobierno Nacional aumentó exageradamente en los últimos años y se encuentra en un nivel que no es sostenible hacia el futuro, 43 por ciento del PIB. Seguramente, contra sus deseos, no puede rebajar los impuestos a las empresas rápidamente, como lo prometió en la campaña.



Conclusión: es urgente que designe ya al ministro de Hacienda y conforme el equipo económico.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ