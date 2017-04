Roberto Junguito Bonnet es una magnífica persona y un economista muy sensato, que casi siempre tiende a ver el “vaso medio lleno”. Generalmente es optimista; cuando no lo es, se cuida mucho de mostrarse pesimista. Por eso, algunas veces tenemos opiniones discordantes: yo casi siempre veo el “vaso medio vacío”.

Pues bien, la semana pasada Junguito publicó una columna en el periódico ‘Portafolio’ en la cual hizo un repaso completo de los indicadores del comportamiento de la economía en el 2016 y en los primeros meses del 2017. Para confirmar la percepción de muchos analistas de que “la tasa de crecimiento de la economía fue supremamente baja en el primer trimestre del año” y que proyecciones como las del Fondo Monetario Internacional y el Banco de la República para todo el 2017 lucen, con todo y los ajustes hacia abajo, “muy optimistas” (‘La coyuntura económica’, ‘Portafolio’, 5 de abril de 2017, pág. 30).



Como si lo anterior fuera poco, en una nota para el portal de internet Primera Página, que apareció el domingo pasado, Junguito reafirmó y amplió su análisis, advirtiendo que la economía no ha tocado fondo en su caída desde el 2014 y que, “en esas condiciones, la literatura sugiere estimular la demanda agregada tanto por la vía monetaria como por la fiscal”. Una recomendación sorprendente viniendo de Junguito, quien entiende, por tanto, la decisión del Banco de la República de mantener la senda de reducción de su tasa de interés de intervención en el mercado monetario, como la del Gobierno de adelantar la adición presupuestal de 7,7 billones de pesos y la iniciativa de la Andi de reunir a un buen número de empresarios con el Presidente para plantearle sus inquietudes sobre la marcha de la actividad económica. A estas actuaciones habría que añadir que el Comité de la Regla Fiscal relajó en 0,3 % del PIB la meta del déficit fiscal para el año, seguramente al detectar la necesidad de que el gasto público contribuya a detener la desaceleración de la economía.



Una voz tan autorizada como la de Roberto Junguito debe ser escuchada por el equipo económico del Gobierno y por la junta del Banco de la República. Llama a que estas actúen con una mayor contundencia. Era de esperar que el primer trimestre fuera malo, entre otras razones por la entrada en vigencia de la elevación del IVA, pero no se preveía que fuera tan malo. Abril tampoco va a resultar en cifras positivas porque se vino encima la cascada de los impuestos –prediales y de renta y riqueza–, razón por la cual es importante que simultáneamente los gobiernos gasten, sobre todo si se tiene en cuenta la contracción que se registró en las obras civiles y en las edificaciones en los meses anteriores. La mayor agresividad del Gobierno y del Banco de la República muy probablemente serviría para mejorar las expectativas de los agentes económicos con respecto al futuro cercano, lo que, de por sí, sería muy conveniente.



La salud de la economía colombiana es crucial para enfrentar con éxito aquello que el país tiene por delante. Es triste que, ya iniciada la implementación de los acuerdos para poner fin al conflicto armado interno, las gentes no miren ni hacia atrás ni hacia adelante, para ver lo que quedó en el pasado y lo que viene en el futuro.



Estamos concentrados en la más absurda de las polarizaciones, pero vivimos en un contexto nuevo, distinto, que es el del pos- acuerdo. Ese contexto nos plantea la necesidad de agudizar la imaginación, el pensamiento y la capacidad para entendernos. Los acuerdos no pueden ni desecharse ni desconocerse; son parte de la realidad presente y futura. Y esa realidad requiere que la economía crezca e irrigue bienestar para todos.



