Impuestos, gasto público y elecciones

Buscar la igualdad es la gran tarea de los gobiernos en el siglo XXI. En el pasado, la pobreza y la desigualdad producían revoluciones y guerras. En lo corrido de este siglo, la desigualdad es el caldo de cultivo del populismo. Y este, además de destruir el aparato productivo, incrementa en el mediano plazo la pobreza y amplía las brechas sociales.

Una nota reciente de The Economist, basada, a su vez, en un estudio del Fondo Monetario Internacional, refleja la preocupación de que, entre 1985 y 1995, los sistemas tributarios afectaron positivamente los índices de desigualdad, pero a partir de este último año dejaron de hacerlo. Según la revista, hubo un cambio desafortunado en la dirección de la política: “En todo el Occidente se bajaron los impuestos de renta a las personas con ingresos altos” ('A taxing problem', 21 de octubre, 2017, p. 70).



Aparentemente, para estimular el crecimiento de la producción, los gobiernos recurrieron a relajar la carga tributaria a los ricos e incentivar, de esta manera, la inversión. Es lo que busca igualmente la reforma tributaria propuesta por el presidente Trump que se discute por estos días en Estados Unidos. Aunque, después de analizar la estructura impositiva en los países de la Ocde entre 1981 y 2016, el mismo Fondo Monetario Internacional sostiene que “no hay una relación negativa fuerte entre la progresividad del sistema y el crecimiento económico... Existe espacio para incrementar la progresividad sin debilitar el crecimiento”. Algo que, desde luego, suena a música celestial para los políticos de izquierda y enfurece a los de derecha.

Si por el lado de los impuestos no se avanza hacia la igualdad, en casos como el de Colombia el gasto público impide también mejorar el índice de Gini.

Si por el lado de los impuestos no se avanza hacia la igualdad, en casos como el de Colombia el gasto público impide también mejorar el índice de Gini (que mide la desigualdad). Al tiempo que en los países desarrollados el gasto estatal sí contribuye a la búsqueda de una mayor igualdad económica, en Colombia eso no sucede. El gasto no cumple su función distributiva. Hay esquemas –el pensional para no ir más lejos– profundamente regresivos, que acentúan la desigualdad en vez de aliviarla. La ineficiencia del sector público, el clientelismo, la corrupción y las actividades ilegales no ayudan propiamente en la lucha contra la desigualdad. Por el contrario, la refuerzan.



La equidad social requiere crear oportunidades iguales para todos los colombianos. Es crucial promover la movilidad social y que la suerte de los individuos no esté determinada por su lugar de nacimiento (“La lotería de la cuna”) o por el color de su piel o por el grado de la educación de sus padres. Para lograrlo es absolutamente indispensable concentrar las energías gubernamentales, en todos los niveles de la administración pública, en la atención a la primera infancia y en la educación básica, media, técnica, tecnológica y universitaria.



En una campaña electoral que se caracteriza, otra vez, por apelar a los sentimientos de miedo de los colombianos –a lo cual poco aporta la miopía de la Farc–, pasan a un nivel marginal en el debate temas trascendentales como los mencionados arriba, cuando ellos deberían ser el meollo de este.



Como todos los candidatos lo saben, la primera tarea del nuevo mandatario será proponer una nueva reforma tributaria –por las dificultades previstas para los cuatro años del período presidencial– que ojalá recoja en esta oportunidad las recomendaciones de la Comisión de Expertos divulgadas hace más de un año. Al tiempo, deberá considerar las propuestas de la Comisión que estudia en la actualidad la estructura del gasto público en el país.



P. S. Invito a votar por Humberto de la Calle en la consulta del domingo 19 de noviembre.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ