Hidroituango: la crisis no esperada

Esta es mi única columna entre la primera y la segunda vuelta electoral. La escribo para el nuevo presidente. Durante la campaña le apareció una crisis inesperada y tiene que comenzar a conjurarla apenas gane la elección.

Los presidentes triunfantes se encuentran de buenas a primeras con problemas que nunca imaginaron y que no fueron temas de campaña. Recuerdo que el presidente Betancur se enfrentó con una crisis financiera interna, causada por la intervención, unas pocas semanas antes de su posesión, del Banco Nacional, y con la crisis de la deuda externa latinoamericana el 17 de agosto de 1982, cuando el gobierno de México informó al mundo que no podía pagar su deuda externa y se cerró el crédito de la banca privada internacional para América Latina durante el resto de la década de los ochenta. Al presidente Pastrana le sucedió algo parecido. Son los ‘cisnes negros’ de que se habla en la jerga financiera internacional.



El equivalente de las crisis financieras pasadas es, ahora, el problema de abastecimiento futuro de energía por la crisis de Hidroituango. Es sabido que esa oferta futura tenía como pilar fundamental la generación de la central hidroeléctrica de Ituango. Los 2.400 MW ofrecidos por esa central equivaldrían al 14,0 por ciento de la capacidad actual.

La previsión era que para agosto del 2019 habría entrado en operación la mitad de esa potencia que, obviamente, no estará disponible. Pero el problema no se presentaría el año entrante; aparecería en la segunda parte de 2021 y en 2022, cuando la totalidad de esa capacidad sí va a hacer falta. Con mayor razón si se presenta un fenómeno del Niño o cualquier contingencia. En estas circunstancias, el país corre el riesgo de un racionamiento de energía en 2021. Esto no debe ocurrir. Algunos colombianos recordamos lo traumático del apagón de 1992.



El nuevo presidente debería estar muy consciente del problema que va a enfrentar. Y aprovechar la crisis para formular una política que diversifique la matriz energética colombiana y la haga menos dependiente de la generación hidráulica y de los megaproyectos. Un buen amigo dice que es “la hora del gas”. Con razón, porque es el momento de apurarle con la construcción de unas plantas térmicas a gas que podrían generar unos 340 MW rápidamente y para montar la terminal de regasificación en el Pacífico.



Es también la ‘hora de las energías renovables’. Hay la posibilidad de conectar plantas solares que generarían 385 MW y eólicas que podrían suministrar 200MW. Una buena noticia es que ayer salió el decreto que reglamenta las subastas. Tocaría ahora aligerar la construcción de las líneas para interconectar esas fuentes con el sistema de transmisión nacional. De otra parte, se han planteado dos proyectos térmicos a carbón por más de 300 MW, que, aunque menos deseables en lo ambiental, podrían realizarse exigiendo compensaciones forestales a los inversionistas para contrarrestar las emisiones.



Así las cosas, es crucial designar rápidamente un ministro de Minas competente y conocedor de estos asuntos. No se puede improvisar. Es tan importante como nombrar el ministro de Hacienda. Podría muy rápido conformarse, además, un grupo asesor con expertos –entre ellos, quienes participaron en la redacción de la ley eléctrica y la de servicios públicos en 1994.



Varios nombres se me vienen a la cabeza. La proyección hasta 2030 de las necesidades también se tiene. Lo que se requiere con urgencia –y ha hecho mucha falta– es el diseño de una política energética que considere los grandes cambios tecnológicos en esta materia.



La crisis de Hidroituango, con todas sus derivaciones técnicas, políticas y regionales, determinará la suerte del próximo gobierno.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ