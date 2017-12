El futuro promisorio, en riesgo

Estos días de reflexión permiten pensar un poco, ojalá positivamente, sobre el futuro del país en los próximos años. Estamos frente a un proceso electoral que abre las puertas a una nueva Colombia que, con el acuerdo con las Farc, ha culminado una primera etapa de un proceso de paz y reconciliación. Se requiere aún un compromiso complejo y continuo de los colombianos.

Se observan dos tendencias: una del No al acuerdo, en la cual señalan múltiples falencias del proceso de negociación; la otra, del Sí al acuerdo, que, sin desconocer sus imperfecciones, aporta soluciones constructivas para despejar la ruta de la paz. Lo fundamental es que el debate entre los candidatos que apoyan las dos tendencias sea desprevenido y excluyente de ataques personales.



En este último año tenemos dos ejemplos de estas tendencias: el positivo de Francia, con el presidente Macron, que en el corto tiempo que lleva en su ejercicio ha buscado la consolidación de la opinión e iniciado, ciertamente con dificultades, importantes reformas. Gradualmente está modificando los esquemas tradicionales franceses y se está convirtiendo en un importante líder del mundo occidental.



El otro ejemplo, totalmente opuesto, es el del presidente Trump, quien ha logrado, en su campaña y en su primer año de ejercicio, polarizar cada vez más a la opinión estadounidense con sus políticas extremas, difundidas a través de sus mensajes en Twitter, medio que, más que ilustrar, genera posiciones extremas. El único logro notable de la presidencia de Trump ha sido la recientemente aprobada reforma tributaria, sobre la cual se han hecho fuertes críticas por los efectos adversos en la distribución de ingreso de los estadounidenses y en el endeudamiento del país.



Las acciones negativas son muchas. Una de las más perjudiciales ha sido la relacionada con las cambiantes políticas de inmigración, en un país construido por inmigrantes. Estás políticas han tenido efectos adversos no solamente para los posibles inmigrantes, sino para las personas extranjeras que residen en Estados Unidos. Estas últimas, residentes legales y documentadas, temen salir del país por temor de que no les sean renovadas sus visas. El caso de los indocumentados es más patético, y lo resume admirablemente una foto publicada en The New York Times la semana pasada, en la cual se muestra a una madre con su hijo de tierna edad llorando al ver que a su padre se lo llevan esposado unos oficiales de inmigración. El broche de la corona ha sido la idea de construir un muro de aislamiento con México, hecho con recursos mexicanos. Por razones de espacio no incluyo otros aspectos, fuera de señalar los nombramientos de altos colaboradores de la Casa Blanca, algunos de los cuales son cercanos familiares y otros que han tenido muy corta permanencia en sus cargos.



He mencionado estos dos casos, el positivo del presidente Macron y el muy negativo del presidente Trump, porque creo que en Colombia tenemos ejemplos de candidatos y dirigentes que se acercan a las dos tendencias. La positiva y constructiva, siguiendo el modelo Macron y la que espero sea un poco menos negativa que la del presidente Trump, pero igual de inconveniente para el futuro de nuestro país. Todo esto me lleva a invitar al diálogo claro y constructivo, sin ofensas personales y con programas de gobierno sólidos y realistas. Colombia tiene una magnífica oportunidad de dar el gran salto, después de más de 50 años de guerra. Debe aprovechar sus múltiples recursos para reincorporar efectivamente a la vida civil a los insurgentes.



No podemos darnos el lujo de desperdiciar esta ventana al futuro.



CARLOS ANGULO GALVIS