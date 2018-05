Construir sobre lo destruido

En muchos ambientes se observa una gran preocupación por el futuro del mundo, y específicamente por el de Colombia, debido a las difíciles condiciones imperantes y a la crisis de dirigentes de muchos países. Predominan el escepticismo y las dudas sobre las rutas que está tomando el mundo. En los titulares de los medios de comunicación resaltan las malas noticias, y son difíciles de encontrar los desarrollos positivos, que afortunadamente también ocurren.

Un reciente artículo de Steven Pinker, distinguido sicólogo norteamericano, y de Robert Muggah, investigador brasilero, publicado en EL TIEMPO, exponía, con gran claridad, la tesis que Pinker ha venido sosteniendo y resalta en su reciente libro, ‘Enlightment Now’. Evidentemente, los problemas existen, pero el progreso logrado en los dos últimos siglos en la gobernabilidad y el bienestar de los países ha sido notable. Se requieren acciones efectivas de los gobernantes para que estas tendencias continúen.



El caso colombiano constituye un excelente ejemplo, y particularmente lo sucedido en los últimos 70 años, en los cuales los colombianos hemos vivido una muy compleja situación de inequidad, inseguridad y violencia. Situación aún más crítica para los habitantes de las zonas menos desarrolladas del país, donde la desigualdad es más aguda y la acción de los diferentes gobiernos, menos efectiva.



El acuerdo de paz, suscrito hace más de un año, que no es ni puede ser perfecto, nos brinda una excepcional oportunidad para llevar el Gobierno, con acciones efectivas, a las zonas menos desarrolladas del país, para mejorar la productividad y disminuir la inequidad mediante proyectos de desarrollo en los cuales la alianza gobierno-sector productivo es fundamental. Esto requiere, entre otras, dos condiciones: perspectiva muy positiva de nuestros dirigentes; y acción de gobierno efectiva, con la vinculación de personas capacitadas en las tres ramas, Ejecutiva, Legislativa y Judicial.



Dado que estamos en medio de una campaña electoral muy intensa, cuyos resultados son fundamentales para la incorporación de Colombia al mundo desarrollado, son pertinentes algunas observaciones. La reciente elección del parlamento podría tener dos lecturas: una, negativa, resalta la incorporación o, en numerosos casos, la continuidad en el parlamento de muchas personas duramente cuestionadas y algunas investigadas por sus actuaciones. La otra, positiva, señala la vinculación de algunas personas capacitadas, con una gran voluntad de servicio y deseo de aprovechar la coyuntura del acuerdo de paz para que Colombia consolide su despegue.



Leí con interés un artículo de ‘Semana’ sobre jóvenes y calificadas mujeres que deseaban romper los esquemas tradicionales y participar en el parlamento. Me llamó la atención no por ser feminista, sino porque estoy convencido de que las mujeres se distinguen no por ser mujeres, sino por estar muy bien calificadas. Deseo que muchas de ellas hayan logrado su objetivo para bien del país. Porque he tenido la oportunidad de interactuar con ella en diversas oportunidades y la admiro, terminaré con algunos comentarios sobre Juanita Goebertus Estrada, elegida representante a la Cámara por Bogotá.



Juanita adelantó una maestría en Derecho en Harvard, después de estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes. Ha ocupado diversas posiciones, como asesora del viceministro de Defensa y delegada en las negociaciones en Cuba. Su hoja de vida explica su éxito al obtener una de las más altas votaciones en las elecciones y la califica para contribuir a la reconstrucción de Colombia, en un equipo que debe construir sobre lo destruido y no destruir lo construido, como algunos desafortunadamente desean.



CARLOS ANGULO GALVIS