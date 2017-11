Doña Juana, nunca más

Es lamentable ver que sean necesarios hechos mediáticos contundentes para que se adelanten procesos inaplazables. Pasaron más de 12 años para que, por fin, se actualizara la política que reglamenta las condiciones bajo las cuales deberán desarrollarse las actividades de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en los rellenos sanitarios del país.

Afortunadamente, el presidente Santos lo definió como prioridad y firmó el decreto 1784 de 2017, el cual impactará de manera trascendental este asunto que nos afecta a todos los colombianos de forma indirecta y con el cual se le contesta a la opinión pública, de una vez por todas, para dónde deben ir los rellenos en el futuro.



Colombia ha avanzado de manera significativa en el servicio público de aseo. Muestra de esto es que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), somos el primer país en Latinoamérica en disposición adecuada con un 93,18 por ciento, pero todavía nos falta, y mediante el decreto esperamos terminar de cerrar la brecha.



La norma tiene cinco beneficios fundamentales. El primero, que los municipios van a poder ser autónomos y decidir en dónde van a ubicar sus rellenos sanitarios, de acuerdo con sus estudios previos. Esto significa que las decisiones se van a descentralizar de la capital del país.



Lo anterior va acompañado de la regionalización, es decir que con un mismo relleno se atiendan varios municipios; así, los usuarios se beneficiarán porque redundará en tarifas más bajas, gracias a la economía de escala. Por otro lado, también se garantizarán una mayor capacidad operativa y mejores controles.



Sumado a lo anterior, los lotes donde se defina la ubicación de estos rellenos serán declarados de utilidad pública, y, como tal, prevalecerá el bienestar general y no el particular.



Otro de los beneficios del decreto es que se elevan los estándares de operación, haciéndolos más eficientes con un nivel adecuado de conducción y tratamiento de lixiviados, de gases y aumentando los niveles de compactación. Todo lo anterior se traduce en el aumento de la vida útil de los rellenos y menores impactos ambientales.



El decreto también incluye el tratamiento de los residuos sólidos. Esta parte de la norma es esencial porque Colombia presenta un gran avance en la planificación, construcción, tratamiento y operación de los residuos; por lo cual, cada vez serán menos los botaderos ilegales de basura; ya no solo tendremos los rellenos como única alternativa, sino que se busca la generación de energía o de biogás, así como también la producción de compostaje o fertilizantes.



Es importante aclarar que con este decreto no se afecta de manera alguna el trabajo de los recicladores ni mucho menos la reglamentación que formalizó este.



Otro Doña Juana nunca más, porque con estas medidas tendremos rellenos sanitarios 3.0 que estén a la vanguardia con respecto a los demás países para disminuir los dolores de cabeza de los ciudadanos que viven en sus entornos. Lo importante es que los territorios sean amigables con quienes los habitan, y este es un paso más para crear ciudades inteligentes con usos del suelo eficientes y una gestión más integral de los residuos.



A los alcaldes que tienen este tipo de problemas les estamos dando todas las herramientas para evolucionar, y tendrán hasta 36 meses para hacer la transición.



Por último, hubiéramos podido pasar de agache y dejarle el problema al siguiente gobierno, pero la directriz del Presidente es clara: gobernaremos hasta el último día como si fuera el primero, y este tema no será la excepción.



CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio