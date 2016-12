Cábalas 2017

Después del Nobel de Literatura a Bob Dylan, que el cantautor desistió de recibir personalmente a través de un mensaje escueto de su mánager, uno piensa: ¿quién podría ser el próximo nobel de literatura? Es más, ¿quién lo merecería, de acuerdo con su obra y el capricho de los señores de la Academia sueca? Pues, para nadie es un secreto que el premio ha tenido tintes políticos (Solzhenitsyn, Darío Fo, un dramaturgo rebelde con la burguesía y el poder; y en cierto modo, las desgarradoras crónicas de Svetlana Alexiévich), o decisiones más mediáticas como la de este año, pero también se ha premiado en los últimos tiempos a la gran literatura en el caso del versátil y profundo Coetzee, las sorprendentes Doris Lessing y Alice Munro, y al prolífico literato peruano Vargas Llosa.



¿Quién tendría el don de la palabra para captarlo hacia el futuro? Para mí, la lista no es tan larga como pudiera parecer. Incluiría a dos norteamericanos, Roth y McCarthy. El primero es un fabulador de la contemporaneidad, donde la ironía y el erotismo le dan un carácter fuerte a su obra: 'Pastoral americana' y 'Portnoy’s Complaint'. Y McCarthy, en 'La carretera' (The Road), logra mantener una novela verbal donde casi no hay personajes y el argumento es un misterio, y en la psicología de un asesino en 'No es país para viejos'. Estaría George Steiner por su aporte a la cultura en su exuberante obra ensayística ('Después de Babel', 'Presencias reales' y 'La muerte de la tragedia'). Lobo Antunes, un pionero de lo que hoy llaman con exageración mercantil la autoficción, posee un lenguaje poético de alto vuelo, y él como personaje de ficción logra una explosiva combinación ('Trilogía de la muerte', 'Memoria de elefante' y 'Conocimiento del infierno'). Adonis, el poeta sirio radicado en Francia, que reúne pensamiento y un verbo prodigioso.



Y aventurándonos en nuestra América Latina, pensaría en un Fernando del Paso: 'José Trigo', 'Noticias del imperio' y 'Palinuro de México'; y aquí en Colombia, al escritor vivo más importante, Fernando Vallejo, y su tríptico 'Días azules', 'La Virgen de los sicarios' y 'El desbarrancadero'. No ignoraría al argentino Ricardo Piglia. Otros que vienen haciendo méritos son el japonés Murakami y el cubano Padura, 'El hombre que amaba a los perros'.



En fin, toca esperar en qué andarán los señores suecos de la Academia en octubre del 2017. De resto, es pura cábala.



Alfonso Carvajal