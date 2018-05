Picasso, arte y mujeres

Picasso logró cambiar puntos de vista sobre el arte probablemente más que otros artistas en la historia. Esta dimensión de artista inspirado y frenético tiene en este momento dos grandes eventos en curso: la exposición ‘Amor fama tragedia’, en la Tate de Londres, y el inicio de la serie sobre su vida y obra en NatGeo.

La serie se desarrolla desde un presente de Picasso a los 64, en 1945, período de posguerra, que mezcla con momentos anteriores de niño o joven, consiguiendo muy buena narrativa entre pasado y presente. Antonio Banderas logra una buena caracterización de Picasso no solo por su parecido, sino por su condición personal de arrojo masculinizante y seductor para hacer surgir de nuevo la pregunta sobre el malagueño: ¿era la mujer su gran fuente de creación? En su sentido libro 'Mi vida con Picasso', Françoise Gilot, su amante entre 1943 y 1953, hace declaraciones contundentes que van a afectar su imagen: “Sus otras amantes terminaron mal: Marie-Thérèse se suicidó, Olga se volvió histérica y Dora Naar se enloqueció”.



¿Existía vampirismo en Picasso? La serie, al contrario, deja ver cómo la joven artista Françoise, de apenas 21 años, se puso como su par, y comparten sus obras y proceso creativos. Pero Picasso no solo se nutre de la belleza y los secretos femeninos, sino que está muy alerta a sus colegas que traían novedad, lo que fue el frenesí del siglo XX. El encantamiento con la obra de Matisse partía de que veía en él al pintor que más estaba innovando al negar la perspectiva y, en cambio, destacar la textura y la luz de los objetos. Sin embargo, mientras que los impresionistas eran fieles a sus descubrimientos de impresiones, Picasso cambiaba de estilo y su modo de ver el mundo “todos los días”.



Precisamente, el 1932 que eligió la Tate es su gran momento de cambios. Mientras uno la recorre mes por mes, va viendo su producción frenética: si en marzo está el clásico desnudo de mujer 'Nude Woman in a Red Yellow Armchair', en agosto aborda el impresionismo y en diciembre entra al surrealismo. En años siguientes vienen el collage y luego el muralismo con 'Guernica' (1937).



Así que la serie y la exposición se complementan y dan cuenta del siglo XX como un momento de gran creatividad artística, y Picasso mismo abriendo las puertas a lo que vendría en el nuevo milenio: instalaciones, intervenciones, contextos.



ARMANDO SILVA

ciudadadesimaginadas@gmail.com