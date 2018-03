La Bogotá de las mujeres

19 de marzo 2018 , 02:14 a.m.

19 de marzo 2018 , 02:14 a.m.

¿Cómo interviene el género en los roles diarios? Los movimientos por igualar a las mujeres con los hombres fracasan si no se tienen presentes condiciones diferenciales del cerebro, sensibilidad e incluso sus propios miedos. Cuando se iniciaron las investigaciones sobre imaginarios urbanos en Bogotá, ciudad piloto, las bases de datos arrojaron que la calle más peligrosa entonces era la carrera 10.ª.

Al filtrar por género y edades, resultó que el 98 % de esa población eran mujeres en el rango 15-40 años; con las aclaraciones de “marca peligro”, se evidenció: eran el rango de edad el en que más se imagina un posible ataque sexual. Vino una conclusión inicial: el miedo tiene sexo en la ciudad, y no deberíamos hablar de pavores genéricos, sino por géneros, para el resto de urbes que estudiaríamos.



El programa Bogotá Cómo Vamos carga de nuevo en esta dirección y nos entrega resultados sobre ‘Ciudad y mujer’ hasta el 2017, reveladores por las comparaciones sobre percepción femenina y masculina.



El uso del espacio público y seguridad determinó que ellas no se sienten mucho más seguras en su propio barrio que en la ciudad, lo cual revela nuevas fallas de convivencia de vecinos; en paralelo con el transporte, ellas usan más TM y mucho menos la moto o la bicicleta: 15 % para hombres frente a solo 3 % de ellas. En general, las mujeres se sienten menos orgullosas de su ciudad (37 %) frente a los hombres (47 %) y, aún peor, sienten que sus habitantes se portan mal con ellas (63 %). Al mirar los oficios a los que más se dedican, se observa que mientras ellos están en construcción, comunicaciones y transporte, las mujeres lo hacen en actividades comunitarias y sociales, lo que señala perjuicios por superar: p. ej., muchas personas se sienten relajadas cuando el taxi o bus es conducido por una mujer; ¿por qué no se incrementa esta opción? Una investigación sobre ‘apps’ y emprendimientos en Bogotá (S. Santisteban, Externado, 2016) concluye que el dominio de los hombres en este oficio es de un 95 %: demasiada ausencia femenina en un frente de tanto futuro.



Sí se ha avanzado, pero se requieren cambio de mentalidad, espacios más seguros, más iluminación; responsabilizarlas, incluso, de oficios físicos, y más en el terreno digital, lo que redundará en más democracia: las urbes con vocación femenina son más sensoriales: el exceso de músculo añade miedo.



ARMANDO SILVA

ciudadesimaginadas@gmail.com