España gira a la izquierda

En solo dos meses, la opinión ha experimentado un giro de tal dimensión en España, donde la derecha ha gobernado los últimos 7 años, que si hoy se celebraran elecciones ganaría en votos y escaños parlamentarios la suma de los partidos de izquierda, Partido Socialista y Unidos Podemos, y el Partido Popular, cuyo presidente, Mariano Rajoy, presidió los destinos de España durante dos legislaturas, caería en la insignificancia representativa.

La corrupción del partido del Gobierno estuvo en el centro de una ‘moción de censura’ votada el 1.° de junio, en la que el líder socialista Pedro Sánchez, que ni siquiera ocupaba una curul en el Parlamento, ganó por una sobrada votación, a pesar de que su partido únicamente cuenta con una minoría de 84 diputados.



Sánchez ha conseguido en solo dos meses una adhesión popular y un reconocimiento internacional notables en quien estaba en franca minoría en el panorama político español y era cuestionado por los ‘barones’ y los líderes históricos de su propio partido, el Socialista Obrero Español.



En unas pocas semanas ha departido con los más importantes líderes políticos del mundo y, por ejemplo, ha sido visitado en su despacho por el expresidente Obama. La prensa española habla del ‘efecto Sánchez’ para referirse a una tendencia en la opinión y las encuestas que muestra un sólido ascenso del socialismo en alianza con la nueva formación Podemos, que lidera Pablo Iglesias, y con las alianzas de izquierda que gobiernan las principales ciudades españolas.



El nuevo presidente sorprendió en la propia formación de su primer gobierno no solo por la mayoría de mujeres en su gabinete, sino por su propia composición. Un juez que desfiló en primera fila en la manifestación del día del orgullo gay, Conde Marlaska, ocupa la decisiva cartera de Justicia. Una jurista, tampoco afiliada al Partido Socialista, es la nueva ministra de Defensa, por citar únicamente dos casos.



Las primeras acciones de gobierno, medidas en un talante progresista moderado pero firme, por ejemplo en materia de recepción de inmigrantes ilegales a la deriva en el Mediterráneo, un problema que ha supuesto el ascenso de la derecha conservadora en toda Europa; el apoyo a medidas contra el ‘austericidio’ que sufren los menos favorecidos, o a las actuaciones en favor de la memoria histórica, que abocarán en los próximos días a la anulación de los honores póstumos al dictador Franco, han logrado la difusión de un cierto ‘optimismo progresista’, mientras en la derecha el Partido Popular se enfrenta internamente para elegir al sucesor de su jefe, Mariano Rajoy, que dejó intempestivamente su puesto, y la joven formación Ciudadanos, que debía ocupar su puesto en el panorama político, se encuentra desnortada ante una crisis ampliamente capitalizada por la izquierda.



Finalmente, el nuevo presidente, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a abordar de frente el más grave problema nacional de España, la tendencia separatista de la mitad de la población de Cataluña, que debe solucionarse mediante la negociación política y no a partir de la cárcel o el exilio de los dirigentes nacionalistas.



P. S. No hay razas. Francia va a realizar la primera reforma de su actual Constitución para eliminar la palabra ‘raza’ del artículo 1.°.



Aunque aún siga usándose profusamente, el término ‘raza’ es científicamente erróneo. Todos los humanos venimos de la misma población africana, desde donde echamos a andar hace 50.000 o 60.000 años. Las diferencias de color de la piel o el pelo, la forma de los ojos o la nariz no son más que adaptaciones al clima local ocurridas durante esos milenios en que la especie se ha propagado por todo el mundo, y dependen de unos pocos genes. Como señala el profesor Javier Sampedro: “El racismo es tan fácil de refutar que apenas merece la pena hacerlo”.



ANTONIO ALBIÑANA