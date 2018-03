‘Brexit’: el viaje a ninguna parte

“No necesitamos ser una nación de intelectuales, pero no hay que ser una nación de idiotas”.

Chris Hughes (‘The New Republic’)

El 26 de junio de 2016, un 52 % de los votantes británicos votaron a favor de que su país saliera de la Unión Europea. El referéndum había sido convocado por el primer ministro conservador David Cameron, precisamente para lo contrario: para reafirmar los lazos de Gran Bretaña con la Unión, al tiempo que intentaba serenar las aguas de su partido, cuya estabilidad perturbaban los euroescépticos.



Pero, como es sabido, a los referendos ‘los carga el diablo’, y la gente propende a votar más que por la cuestión por refrendar, contra el gobierno de turno o, “emberracada”, por los asuntos que le ponen delante de forma demagógica. En el caso inglés, dos temas bandera: el ‘escándalo’ de la contribución británica a los fondos de la Unión, supuestamente 350 millones de euros a la semana, que deberían dedicarse a la seguridad social y la sanidad nacionales, y la amenaza que representaría el flujo de refugiados e inmigrantes por la permisiva legislación europea: ‘Trabajadores extranjeros se han quedado con 9 de cada 10 trabajos creados este año’, titulaba el Daily Mail. Junto a estos argumentos ‘de fondo’, la influyente prensa sensacionalista aportaba otras perlas como ‘La reina respalda el ‘brexit’ ’ (‘The Sun’), o ‘La Unión Europea va a prohibir las teteras británicas’ (primera página del ‘Daily Express’).



Poco después de conocerse el resultado del referéndum (17,4 % por el no a Europa, frente a un 16,1 % por el sí), el primer ministro Cameron anunció su dimisión, entregando el gobierno a la ministra de Interior Theresa May, quien bajo su imagen de dureza esconde una escasa envergadura intelectual.



Días después de la votación, fueron cayendo una a una las ‘posverdades’ que indujeron a votar sí al ‘brexit’. Las autoridades monetarias dieron a conocer a la opinión la falsedad de la cifra que se había esgrimido como aportación de Gran Bretaña a la Unión, menos de la mitad: 156 millones de euros semanales, en lugar de los 350 que clamaban los defensores del ‘brexit’, mientras que varios estudios demostraron la falsedad de la cifra sobre la ‘invasión’ de inmigrantes señalando que, en todo caso, sin su aporte la economía británica no hubiera crecido.



En pocos días, los sondeos señalaban una masiva cantidad de ‘arrepentidos’ de haber votado por la salida de la Unión Europea, hasta constituir una mayoría de británicos que pedían la anulación o repetición del referéndum. Tres millones de ciudadanos firmaron en la página oficial del Parlamento británico para pedir que los legisladores aprobaran una repetición de la votación, y nuevos partidos y movimientos surgieron con el objeto central de llegar a un segundo referéndum.



Nada de esto ablandó a la primera ministra May, que convirtió en su lema el ‘ ‘Brexit’ es ‘brexit’ ’ e inició la negociación de salida con las autoridades europeas. El martes pasado recibió la respuesta de la Unión, con más de 100 folios y una bomba de relojería: Irlanda queda fuera del ‘brexit’, lo que obligaría a Inglaterra a establecer una frontera con la isla.



Para el politólogo Timothy Garton Ash, esto sería “el preludio del fin del Reino Unido. Escocia podría votar por la independencia dentro de la UE, y se pueden poner en peligro la paz y el progreso tan penosamente obtenidos en la isla de Irlanda”.



La tendencia a estas alturas es la de esperar al fin de la negociación y someter los acuerdos a un nuevo referendo. Como señala el propio ministro conservador David Davis: “Si una democracia no es capaz de cambiar de opinión, deja de ser una democracia”.



P. S. Qué mal ha de estar Italia cuando una figura tan respetable como Eugenio Scalfari (fundador de ‘La Repubblica’) pide que en las presentes elecciones se apoye a Berlusconi como “mal menor”: un delincuente varias veces condenado y socio de la mafia durante más de 20 años.



ANTONIO ALBIÑANA