Alemania, sin gobierno

25 de febrero 2018 , 12:16 a.m.

Alemania lleva más de cinco meses sin gobierno. Lo que significa que Europa está a la deriva, en un momento en que el ‘eje francoalemán’, que dirige en la práctica la Unión, debería aplicar reformas decisivas para la ‘refundación europea’.

La mayor economía del continente seguirá sin gobierno, hasta que el próximo 4 de marzo los socialdemócratas anuncien si, tras la votación de sus 463.723 miembros, aceptan los 177 folios del acuerdo de coalición firmado tras cuatro meses de negociación entre su líder, Martin Schultz, y la canciller Angela Merkel. Un pacto difícil que debe dar lugar a una ‘Gran Coalición’ de gobierno, en el que los socialdemócratas alemanes parecen haber ganado posiciones, sobre todo en materia social. “La austeridad se ha acabado”, anunció Schultz al dar a conocer el acuerdo. Otro de los puntos en línea progresista ha sido el establecimiento de una seguridad social universal que acaba con la dualidad de la asistencia en función de las rentas.



Sin embargo, el ala izquierda del partido, liderada por las Juventudes Socialistas y su dirigente Kevin Kühnet, rechaza el pacto de gobierno con la centrista Merkel y aboga por seguir en la oposición, sin “perder las referencias que dan sentido a su proyecto”. Por otra parte, han quedado atrás otras posibilidades, alternativas o complementarias: acuerdos con el antiguo Partido Comunista, Die Linke (11 %), o con los ‘verdes’ (13 %). Cada una de estas formaciones quiere seguir en solitario, manteniendo sus esencias.



En el caso de que gane entre las bases socialdemócratas el voto negativo a la coalición con el partido de Angela Merkel, empujarían a la canciller a convocar nuevas elecciones, dejando sin gobierno hasta la primavera a la primera economía del Viejo Continente y al motor de las reformas que necesita la Unión Europea.



Mientras tanto, la ultraderecha, el partido AfD (Alternativa por Alemania), con muchos simpatizantes de las ideas nazis, se convertiría, si hubiera elecciones, en el segundo partido alemán, superando, según los últimos sondeos, a los socialdemócratas.



Sin duda, la incapacidad para llegar a un acuerdo del gobierno de centroizquierda en Alemania significaría un avance decisivo de la extrema derecha, en línea con el que se está produciendo en Austria (donde gobierna), en Suiza, en Italia y en todo el eje de los antiguos países del Este. La izquierda europea parece seguir ignorando este fenómeno, mientras que algunos politólogos recordaban estos días que la subida de Hitler al poder se debió precisamente a la incapacidad de realizar alianzas progresistas: mientras que los nazis tenían un 33,09 % de los votos (elecciones de 1932), socialdemócratas y comunistas sumaban un 37,29 %, a los que podían sumar el 11,93 % de los centristas. Fueron incapaces de pactar y entregaron el poder a Hitler.



Afortunadamente, estamos muy lejos de aquella situación histórica, pero no se puede negar que los ciudadanos europeos siguen siendo receptivos a los discursos manipuladores xenófobos y a los partidos que los sustentan.



El contrapunto a la situación alemana lo ofrece un país del sur, Portugal, que cuenta desde finales de 2015 con un gobierno de izquierdas sin precedentes en la Unión Europea. Socialistas, ‘Bloque de izquierdas’ y Partido Comunista llegaron a un pacto para gobernar que ha sido completamente exitoso. La base: acuerdos pragmáticos de buena fe, claros y con seguimiento regular, gobierno con estabilidad parlamentaria y mantenimiento de la identidad programática de cada partido. El éxito de su gestión ha sido tan espectacular que el ministro de Finanzas, Mario Centeno, acaba de ser elegido presidente del Eurogrupo. Otro portugués dirige la ONU.



‘Post scriptum’: según concluye el profesor Marc Amorós en un libro de próxima aparición, dentro de cuatro años la mitad de las noticias que recibiremos no serán ciertas, y no será fácil eliminarlas. Atentos.



ANTONIO ALBIÑANA