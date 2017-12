Lo sembrado en marzo se cosecha en mayo

Me niego a hacer campaña por mí mismo. Haré campaña por Fajardo. Apoyaré con los medios a mi alcance las listas para el Congreso de la Coalición Colombia que mejor se identifiquen con nuestros propósitos y criterios.



Competir cooperando y cooperar compitiendo es algo que tendremos que aprender. Las listas abiertas crean esa oportunidad.

Objetivo: que Fajardo gane la presidencia. Mejor todavía: que la gane desde la primera vuelta, en mayo. Ahorremos recursos. Seamos eficientes. La gente está entusiasmada.



Si Humberto de la Calle y el Partido Liberal se pudieran unir desde ya con la Coalición Colombia para elegir el mejor Congreso posible, podríamos tener también desde marzo la mejor Selección Colombia y el nuevo gobierno contaría con el apoyo indispensable para la construcción de la paz y la lucha contra la corrupción.



Asumo el riesgo de proponer esa coalición. En la vida he conocido líderes de ideologías distintas, con quienes he trabajado por objetivos comunes. Soy un colombiano más de los que estamos aprendiendo a promover alianzas.



El sistema electoral hoy vigente ha estimulado las alianzas locales. En este momento me parece crucial avanzar en las alianzas a escala nacional. En el 2010 cometimos el error de no haber hecho o no haber preparado las alianzas para la segunda vuelta. Si el corto tiempo lo permite, haré visitas regionales en apoyo y compañía a los candidatos más afines a nuestra causa.



Creo en la fuerza de las alianzas, y para mí el contacto con la gente en la calle resulta vital. Invito a superar el intercambio simple, “hoy te ayudo, mañana nos ayudas”. Estoy dispuesto a colaborar allí donde cooperar produzca mayor beneficio para el país, siempre dentro del marco normativo que nos hemos dado.



La política es el espacio de las decisiones colectivas. Política y educación son los lugares desde donde construimos nuestro futuro como sociedad.



En Las leyes, Platón armoniza –conecta en detalle– los planes educativos y las leyes: conocer la geometría es requisito para entrenarse como ciudadano; y existe el ágora, la plaza pública, donde los ciudadanos discuten los temas más importantes para la ciudad-Estado. Allí legislan y también juzgan.



Cuando escribe Las leyes, Platón ha dejado lejos atrás en su vida la teoría de que el rey filósofo debe gobernar ejerciendo un poder sin cortapisas, escuchando únicamente su propia conciencia y su propia sabiduría. Las imperfecciones humanas ya no se logran superar en el individuo excepcional. El hombre debe gobernar gobernado por las leyes, aplicándolas. Los tres más nobles oficios –gobernante, legislador y juez– deben ejercerse deliberando entre varios iguales (ciudadanos iguales entre sí).



Sócrates es condenado a muerte por los jueces de Atenas. Por su respeto a las leyes, se toma la cicuta, dándose por vencido frente a la majestad de las leyes de Atenas, a las que todo debe, y rechazando la posible huida que ya le ha organizado Critón.



El desprestigio de la política nos hace daño a todos los colombianos. Recuperar la fe en la política es recuperar la posibilidad de construir colectivamente el futuro. Es importante rescatar la política, y lo haremos comprendiendo que debemos unirnos para defender el interés colectivo de los colombianos por encima del interés de cada uno de nosotros. Lo haremos siendo radicalmente honestos y comprendiendo y asumiendo que los recursos públicos son recursos sagrados.



Transformando la conocida canción:

“La vaca es un animal todo forrado de cuero (bis). Y tiene patas tan largas, y tiene patas tan largas que le llegan hasta el suelo”.



“La plata de los impuestos no es una plata perdida (bis). Y tiene usos tan nobles, y tiene usos tan nobles, y tiene usos tan nobles que sin ella, país no habría”



ANTANAS MOCKUS