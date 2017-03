En defensa de EPM

En las últimas semanas hemos escuchado apreciaciones ligeras acerca de EPM. Sin fundamentos, y mucho menos pruebas, se hacen insinuaciones sobre una institución referente, que es producto del trabajo de más de 60 años y de un pacto social y ciudadano ejemplar que ha trascendido las fronteras de Colombia, pues es ejemplo en el ámbito mundial como entidad pública autónoma, técnica, eficiente y sostenible que además ha contribuido de forma competitiva a la universalización de servicios públicos básicos de calidad y a la transformación de Medellín, Antioquia y Colombia.

La reputación, el acceso de la empresa al mercado internacional de deuda y el buen nombre de la institución y sus miles de servidores idóneos pueden verse afectados.



EPM ha construido hidroeléctricas, plantas de tratamiento de aguas, líneas de transmisión y distribución de electricidad, redes de acueducto y alcantarillado, redes de gas domiciliario, distritos térmicos y otras infraestructuras. Ha adjudicado miles y miles de contratos con transparencia y rigurosidad. La entidad cuenta con trabajadores competentes y comprometidos, con exigentes protocolos internacionales y un equipaje de valores que salvaguarda sus actuaciones, desde su fundación en 1955.



Como entidad pública, EPM ha estado siempre abierta a las investigaciones y presta a colaborar con los organismos de control. Por eso es inaceptable que se pretendan estimular dudas que carecen de fundamento y poner en tela de juicio su transparencia. La historia de EPM es garantía de confianza y motivo de orgullo.



La hidroeléctrica Ituango es la ejecución de uno de los más grandes sueños de Antioquia y Colombia. Va a ser la generadora de energía más grande del país y es esencial para la competitividad de Colombia. Todos los contratos que EPM ha realizado para la ejecución de este proyecto, incluido el de sus obras principales, se han hecho con rigurosidad técnica y transparencia, con estricto cumplimiento de la ley y el acompañamiento de los órganos de control.



La adquisición de Aguas de Antofagasta, en Chile, como todas las anteriores compras de EPM, se hizo siguiendo todos los protocolos, enmarcada dentro de una estrategia de crecimiento y diversificación de largo plazo, con el acompañamiento de firmas expertas de reconocida credibilidad y con el liderazgo de los mismos funcionarios que han sido responsables de ejecutar una estrategia de diversificación e internacionalización trazada hace más de 15 años, en cuyo marco se han definido inversiones, primero fuera de Antioquia y posteriormente en el exterior, para aprovechar su inmenso talento humano y capacidad técnica, dado que se tienen límites regulatorios que no le permiten crecer más en Colombia.



Esa estrategia ha sido ampliamente exitosa, lo que se ve reflejado en que, hoy en día, de cada peso que transfiere de EPM al municipio de Medellín, más de 33 centavos provienen de las inversiones de crecimiento, las cuales contribuyen de forma sustancial al presupuesto social que se invierte en la ciudad.



La imagen que los colombianos tenemos de EPM es la de una entidad técnica, transparente, idónea, eficiente, rigurosa. Esta imagen no es gratuita, es resultado de un esfuerzo colectivo de generaciones. Quienes hemos tenido responsabilidades de liderazgo en su dirección, en mi caso el honor de presidir su junta directiva como alcalde de Medellín, tenemos no solo la obligación de actuar con absoluto apego a los principios y valores que la han hecho referente en Colombia y el mundo, sino también la de salir en su defensa frente a señalamientos y generalizaciones irresponsables. En este sentido, hago explícito mi respaldo y confianza en EPM.



Sería muy saludable que con la misma agilidad con la cual se anuncian investigaciones también se realicen y concluyan, las cuales, tengo la absoluta seguridad, ratificarán la rigurosidad técnica y jurídica, y la transparencia que han caracterizado a nuestras EPM.





ANÍBAL GAVIRIA CORREA