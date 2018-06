¿Quién dijo que decirle no a la corrupción era fácil?

4’313.963 firmas son la bandera con la que la Consulta Anticorrupción es hoy no solo la causa común más apoyada, sino un definitivo pacto de país en contra de la corrupción. La consulta, más allá de las diferencias, ha logrado canalizar la insatisfacción y las ganas de cambiar la historia de la mejor manera: pasando de la queja a la acción.

De manera reiterada, desde el 2014 negaron nuestros proyectos de transparencia, reducción del salario de los congresistas y antimermelada en la Cámara de Representantes. El escenario más alentador era abandonar la idea; sin embargo, en lugar de retirarnos decidimos dejarlo en manos de ustedes, la ciudadanía, y descubrimos lo imparables que podemos ser unidos.



Nuestros voluntarios, sus manos y su voz hicieron posible no solo que consiguiéramos las firmas sino que tomáramos la fuerza suficiente para seguir dando la pelea por los siete mandatos que debíamos defender: reducir el sueldo de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, eliminar privilegios alcahuetas a políticos condenados, imponer pliegos tipo en contratación que cierren la puerta a la posibilidad de contratar a dedo, priorizar y desglosar el presupuesto con criterios y responsabilidad pública para bloquear la mermelada, publicar la información detallada sobre la gestión política de todos los electos por voto popular, entre otros.

El pasado 17 de abril, buscando desmarcar la Consulta Anticorrupción de cualquier tipo de campaña política, las mayorías en el Congreso decidieron aplazar la votación que nos daría el aval para llevarla a las urnas. El argumento era válido y decidimos aceptarlo, sabiendo que pesaba más la historia de la consulta por sí misma y sus propósitos en esta lucha que cualquier otro fin que pudiera entorpecerla. Teníamos que protegerla.



No podíamos ni queríamos afanarnos, pero nunca bajamos los brazos; logramos que 70 senadores dieran su palabra y se comprometieran con la ciudadanía a decirle sí a la Consulta Anticorrupción y dejarnos decidir el tipo de país en el cual queremos vivir. ¡Lo logramos! El aval para votar la Consulta Anticorrupción ya está; confiamos en que sí se podían hacer las cosas de manera diferente, y ayer vimos el resultado. El Senado le dio la cara a la ciudadanía y tendió puentes hacia el futuro, un paso gigante que tendremos que seguir nosotros en las urnas.



Les pregunto: ¿creyeron que iba a ser fácil? Para nada. Decirle no a la corrupción, comprometernos con propuestas que a los cómodos de este país no les gustan y lograr que personas que no están de acuerdo con nuestras formas de pensar lo hicieran también nos ha llevado tiempo, esfuerzo e, incluso, lágrimas. Sin embargo, es mucho más lo que hemos aprendido en todo este camino, y si no fue fácil iniciarlo, ¿por qué podríamos pensar que iba a ser fácil terminarlo?



Tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer la diferencia o seguir en este presente con cara de pasado que ya nos sabemos de memoria; 12 millones de votos nos separan de llegar a esa meta que venimos persiguiendo hace tanto, así que no es tiempo de desfallecer, es más que nunca el tiempo de la unión, de tomar el toro por los cuernos. ¡Ya no hay excusa! En las urnas nos vemos.



ANGÉLICA LOZANO CORREA

* Representante a la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde