Una bomba de tiempo

Existen muchos mitos alrededor de TransMilenio: que contamina mucho, que deteriora el entorno, que es ineficiente. La realidad es que, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Ambiente, TransMilenio y el SITP aportan solo el 9 % del material particulado de la ciudad, mientras que los demás vehículos aportan el 71 %. Además, la Administración está trabajando en que la flota de TransMilenio sea eléctrica, al menos en un 20 %, mientras que los demás buses deberán cumplir con altos estándares en cuanto a emisiones.

No es cierto que TransMilenio deteriore el entorno, pues las zonas aledañas a las troncales se han valorizado más y han tenido mayor desarrollo que las que no tienen acceso al sistema. Esto ha sido corroborado por estudios como ‘Transporte a escala humana’, del Banco Mundial, e ‘Impacto de los BRT en el desarrollo urbano’, realizado por la Universidad de Carolina del Norte.



En cuanto a ineficiencia, es verdad que este sistema se quedó pequeño. Según los planes iniciales, para el 2017 tendrían que operar 388 kilómetros de troncales de TransMilenio. Debido a la negligencia de pasadas administraciones, hoy solo hay 114 kilómetros. El problema no es TransMilenio, sino la falta de mantenimiento y de nuevas troncales. La consecuencia de esto es que en los últimos diez años se quintuplicó el número de motos que se mueven en la ciudad. En cuanto a carros particulares, en el 2007 se movilizaban 840.000 y hoy, más de dos millones.

Si bien el metro aliviará la movilidad en algunas zonas, este es solo uno de los componentes del sistema de transporte integrado de Bogotá. De allí la necesidad de construir troncales de TransMilenio y una prioritaria es la de la carrera 7.ª.



El proyecto no es nuevo. Samuel Moreno contrató estudios por más de 20.000 millones de pesos y propuso una troncal ligera que no se ejecutó. Gustavo Petro optó por el tranvía, que no contó con apoyo del Concejo por no ser un proyecto financieramente sostenible y que no logró sacar adelante a través de alianzas público privadas. El plan de gobierno de Enrique Peñalosa incluía TransMilenio por la 7.ª y esto se concretó en el plan de desarrollo. La troncal irá desde el 20 de Julio hasta la calle 183 y permitirá transportar 39.000 pasajeros hora/sentido, aliviando la congestión en el oriente de la ciudad.



La decisión de no hacer tranvía se justifica en que TransMilenio mueve más del triple de pasajeros que el tranvía más cargado del mundo. Además, las troncales se conectan entre sí, mientras que el tranvía estaría aislado y forzaría a los usuarios a caminar de la 7.ª a la Caracas para integrarse a otras troncales, con lo cual aumentarían los tiempos de desplazamiento.



De no intervenirse, en pocos años la velocidad promedio de la 7.ª será de 10 kilómetros por hora, con lo que colapsaría la movilidad del sector. El plan de la Administración contempla dos carriles para carros particulares, que fluirán mejor que hoy, pues no los compartirán con buses, y porque se espera que muchos cambien el carro particular por TransMilenio, que los llevará a su destino en menos tiempo.



Algunos de los grupos que se han opuesto al proyecto lo han hecho con intereses políticos. Es el caso de los promotores de la revocatoria, quienes irónicamente pretenden que el Alcalde no cumpla con su plan de gobierno. Bogotá no puede caer en la trampa de aquellos que buscan réditos políticos, en detrimento de las necesidades de los ciudadanos. La intervención no da espera, necesitamos Transmilenio por la 7.ª ya.



ANDRÉS VILLAMIZAR

* Director Fundación Azul Bogotá