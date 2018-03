Viva el turismo, pero...

El turismo de los extranjeros hacia Colombia ha crecido de manera notable. Esto nos alegra, y el fenómeno tiene nombre propio: Juan Manuel Santos. Desde esta columna he atacado sus políticas ambientales, pero seamos justos: la paz que él ha propiciado con la guerrilla es la causante del aumento del turismo extranjero, que ha incidido positivamente en la economía del país. Y, como es lógico, una paz que se logre luego de 50 años de guerra despiadada y asesina exige varios años y muchos esfuerzos para que se asiente definitivamente en el país.

Pero creo que no estábamos preparados para esta ‘invasión’ de turistas, y me refiero en especial al ecoturismo o turismo de naturaleza, y el Gobierno debe estar atento para enderezar este boom para ofrecer un turismo de calidad.



En el cabo de la Vela y en la alta Guajira, por ejemplo, me cuentan que tranquilamente algunos hoteles desconocen las reservas que previamente se han hecho. Yo mismo lo sufrí en el cabo de la Vela, ahora en enero. Un turismo tan buscado como la alta Guajira tiene otro problema grave: las decenas de retenes que hacen en las trochas los niños wayús para pedir limosna. Hay afiches que dicen que no se les debe dar nada, pero... si no dejan pasar. La culpa la tienen los gobiernos ladrones que ha tenido La Guajira. La alta Guajira está inundada de bolsas de plástico. En Manaure me cobraban 5.000 pesos por hacer una foto de las salinas desde la carretera.

En muchos sitios de turismo de naturaleza se les han abierto las agallas a los residentes. Eso me cuentan de La Macarena y de caño Cristales, el paisaje que he dado a conocer en Colombia y el extranjero desde 1977. Los turistas me cuentan que “allá cobran por todo”, incluso por entrar al pueblo. Me dicen que los restaurantes se pusieron de acuerdo para cobrar todas las comidas a 15.000 pesos, cuando su precio normal era de 8.000 o 10.000, etc.



Hay detalles por corregir para ofrecer turismo de calidad: plazas, paredes, monumentos sucios; inseguridad en las ciudades, estafa a extranjeros, abuso de algunos taxistas, basura por todas partes, pésima presentación de algunos restaurantes de estrato medio y popular y falta de aseo en los baños, muchos sin papel higiénico ni lavamanos, etc. Queremos que los turistas se vayan satisfechos y quieran regresar.



* * * *



Por quinto año consecutivo, El Almejal Lodge Rainforest Reserve, ubicado cerca de Bahía Solano, ha sido escogido por Traveler’s Choice como uno de los mejores hoteles del mundo, y entra así al 1 por ciento de los más populares del planeta.



Se encuentra en el mejor rincón del Pacífico para observar delfines y ballenas jorobadas.



* * * *



Invito a los amantes de la belleza a la presentación, fotos y explicaciones que hago sobre el parque Katíos, el cual es patrimonio de la humanidad y uno de los sitios de mayor biodiversidad en el planeta, en el Colegio Champagnat, a las 7 p. m. del viernes 23 de marzo.



