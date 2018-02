Marruecos, el país de los sueños

Marruecos, país que colma sobradamente las aspiraciones y los sueños de los viajeros más exigentes del planeta, forma parte del grupo selecto de seis que, según mi conocimiento, se deberían visitar antes de dejar este planeta para irse a otras realidades. Los otros son: Egipto, Grecia, Turquía, China e India.

Hay aspectos no tan conocidos de Marruecos que lo convierten en ejemplo para el mundo, y son los exitosos avances en la implementación de energías renovables con dos propósitos definidos: reducir los impactos en el medioambiente y lograr autonomía energética. Marruecos no posee petróleo. Precisamente, Marrakech, la icónica ciudad de Marruecos, fue sede de la última convención mundial para el ambiente, la COP22, y el país fue elegido por ser líder africano y mundial en el sector energético. En este sentido, el gobierno que preside el rey Mohamed VI se ha propuesto diversificar las fuentes de energía con el propósito de lograr un 42 % de energías renovables para el 2020 y 52 % para el 2030.



El potencial energético solar de Marruecos es evaluado en 20.000 MV² y ocupa en este rango el noveno lugar del mundo. El país ha construido la central solar más grande de África, en un área de 3.000 hectáreas; se encuentra en Ouarzazate, célebre ciudad del mundo de la cinematografía llamada el Hollywood de África, ya que allí se han filmado decenas de películas en las que han participado los más famosos actores del séptimo arte. Estas son algunas: 'La joya del Nilo', 'Astérix', 'Cleopatra' y 'Los diez mandamientos'.

El proyecto energético se denomina Noor-Ouarzazate, y cuando esté terminado, el año próximo, será el séptimo en potencial en el mundo.



En el terreno de la energía eólica, Marruecos posee el parque más grande de África, y está ubicado en Tarfaya; ocupa un área de 8.900 hectáreas. Las 131 turbinas proporcionan una potencia de 300 MW.



El tercer aspecto energético que Marruecos persigue es el hidráulico; al presente, tiene 1.770 MW sobre un potencial de 3.800.



Yo fui a Marruecos atraído, entre otras cosas, porque allí vivió y desarrolló gran parte de su actividad aeronáutica y literaria Antoine de Saint-Exupéry. Yo iba, pues, tras las huellas de 'El principito'. Seguí los pasos del mítico aviador en varias ciudades: hoteles, cafés y restaurantes que frecuentaba y aeródromos en los que operaban los legendarios Latécoères. Y 'El principito' me hizo descubrir, además del valor de la amistad, un país de excepcional belleza y encanto. Toda mi vida he sentido fascinación por el desierto y el universo de valores que las ilímites arenas encierran, valores no solo paisajísticos, sino, y sobre todo, espirituales. “En el desierto valgo lo que valen mis divinidades” decía Saint-Exupéry. He penetrado al Sahara por varios de sus países, y las más bellas y sugerentes dunas las he encontrado en Marruecos; son las dunas de Erg Chebigg. Allí he convivido con los tuaregs, seres que admiro porque tienen pocas posesiones materiales y mucha riqueza interior y porque tienen muy poco que salvar en los incendios. Ciudades imperiales, medinas, gastronomía, artesanías y las dunas del Sahara: Marruecos es un país de fantasía.



Mirado desde lejos en el mapa africano, “de africana solemnidad”, como decía Nietzsche, Marruecos aparecería como un país ‘desértico’. Forma parte, sí, del Sahara, pero los marroquíes hacen florecer el territorio, y la agricultura es próspera. El país avanza hacia la suficiencia alimentaria en carne, frutas (¡ah, las naranjas y los dátiles de Jma-el-Fnaa, la plaza de Marrakech, quizás la más visitada del mundo!), leche, cereales, azúcar y aceite.



Visitar Marruecos, y después morir.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA